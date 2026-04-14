Karácsony Gergely halasztást kér a MÁK-tól a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, amúgy egyetért Magyar Péterrel, hogy az elnökét meneszteni kellene

2026-04-14 13:35:00 CEST

Szolnok polgármestere ma bejelentette, hogy nem fizetnek tovább, ehhez Karácsony Gergely szerint hamarosan más települések is csatlakoznak. Ha a MÁK kiadja a hatósági átutalási megbízást, a főváros nem tudja kifizetni az április munkabéreket május elején.

Halasztást kért a szolidaritási hozzájárulás soron következő 37,1 milliárd forintos részletének befizetésére Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Államkincstár elnökétől, Demkó-Szekeres Zsolttól, akit egyébként Magyar Péterrel egyetértve ő is menesztene.

A városvezető Népszavához eljutott levelében arra hivatkozik, hogy a 2. részösszeg, illetve a 2025-ben be nem fizetett részletek esedékessé válása külön-külön is veszélyeztetik a fővárosi önkormányzat működését, a közfeladatok ellátását. (A tavaly azonnali jogvédelem okán nem levonható részletekkel együtt összesen 60 milliárdot emelhetnek le egyszerre a főváros számlájáról a jövő héten.) A főpolgármester arra is felhívja a MÁK elnökének figyelmét, ha a MÁK kiadja a hatósági átutalási megbízást, a főváros nem tudja kifizetni az április munkabéreket május elején. A levélhez nyomatékul csatolták a főváros bankszámlakivonatát, amely szerint a főváros számlája hétfőn már 6,5 milliárdos mínuszban volt.

„Ha elnéznek abba az irányba, akkor láthatják hogyan szórtak el 100 milliárd forint közpénzt” – mutatott az MNB székház felé Karácsony Gergely a MÁK Hold utcai központja előtt tartott sajtótájékoztatóján. Mint mondta: ő arról a százmilliárdról beszélne, amelyet a leköszönő kormány akar a fővároson szolidaritási hozzájárulás címén idén behajtani. Mindenkit emlékeztetett, hogy az Alkotmánybíróság 2024-ben kimondta, hogy a szola jelenlegi rendszere alkotmányellenes. A Kúria előtt pedig a 2023-as évre jogerősen megnyerték a MÁK ellen indított pert. A városvezetés ígéretet tett a fővárosiaknak, hogy mindenféle kormányzati önkény ellenére elkormányozzák Budapestet a választásokig. Ez megtörtént.

A fővárosiak elsöprő többséggel elutasították a Fideszt, amire a főpolgármester büszke. Magyar Péter felszólította az Orbán-kormányt, hogy semmi olyat ne tegyen, ami visszafordíthatatlan folyamatokat indít el. Ennek fényében írta meg Karácsony Gergely fent említett levelét a MÁK elnökének. A kincstár elnökének ugyanis van lehetősége arra, hogy 60 napra felfüggessze a törvénytelen inkasszót. A főpolgármester most arra szólította fel, hogy éljen ezzel és ne tegye tönkre a közszolgáltatásokat, már csak azért se, mert ez a városvezető szerint hivatali visszaélés lenne.

Szolnok polgármestere ma bejelentette, hogy nem fizetnek tovább, ehhez Karácsony Gergely szerint hamarosan más települések is csatlakoznak. Budapest is így járna el, csakhogy nincs erre módja, mert a MÁK egyszerűen leemeli a pénzt a számlájáról. Miközben a főváros – ahogy a rról korábban beszámoltunk - az idén még egyelten fillér állami normatíva sem kapott meg a közfeladatok ellátására járó 40 milliárd forintból.

Karácsony azt reméli, hogy az új kormány gyorsan megalakul és teljesíti korábbi választási ígéretét a hazai önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítására vonatkozóan is. Ahhoz, hogy Budapest törvényesen le tudja zárni ezt az évet már az év közepén szükség lesz egy gyors kormányzati beavatkozásra. A szolnoki javaslatot - a szola 15 százalékos maximalizására – elfogadhatónak tartja.

A Népszava kérdésére válaszolva a főpolgármester elmondta, hogy még nem kapták meg a 37,1 milliárdról szó fizetési meghagyást és megerősítette, hogy 27 ezer munkavállalónak nem tudnak bért fizetni. A főváros számára legfontosabb három intézkedés között említette a főváros pénzügyi helyzetének rövid távú rendezését, a főváros és a kormány viszonyát rendező Budapest törvényt, valamint az egész önkormányzati rendszert átalakítását. Utóbbihoz a különféle önkormányzati szakmai szövetségek már ki is dogozták a javaslataikat. Karácsony Gergely bízik benne, hogy az új kormány megalakulása után már májusban találkozhat Magyar Péterrel, hogy átbeszéljék mindezt. Abban is bízik, hogy a Tisza a fővárosban a korábbinál hangsúlyosabb szerepet vállal, így például javaslatot tesz egy főpolgármester-helyettesre.

Kérdésre válaszolva kitért a fővárosi gyorshajtások, utcai gyorsulási versenyek visszaszorítására. Ausztria és Svájc példáját követve megfontolandónak tartotta a mások életét veszélyeztetők jogosítványának elvonását, illetve gépkocsijának elkobzását is. Mint mondta: a főváros nullára szeretné csökkenteni a halálos közúti balesetek számát, ehhez eddig a kormány nem volt partner, reméli, ezután ez is változik.