A szolnoki polgármester felszólította Orbán Viktort, hogy hagyja otthon a fekete egyenruhásait, ha a városba látogat

Szolnok a szabad vélemények városa! Megkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy ha március 30-án hozzánk jön, hagyja otthon a fekete egyenruhás gárdáját – közölte Györfi Mihály, Szolnok polgármestere vasárnap délután a Facebook-oldalán. A városvezető azt üzente, békés vendéglátókként ennyi tiszteletet mindenkitől elvárnak.
Györfi Mihály nem sokkal korábban, egy másik bejegyzésben leszögezte, behajtani tilos Szolnokra a „fekete dzsekis verőlegényeknek”, a rendőrség feladata fenntartani a rendet.
„Városunkban egyre több bűncselekményt derít fel a szolnoki rendőrkapitányság, egyre több drogdílert kapcsolnak le. Pintér Sándor belügyminiszter inkább még több rendőrt küldjön a közbiztonság javítására! Mi megtesszük a dolgunkat, idén megalakul a Városrendészet, fokozzuk mi is a rend javítását, ahogy joggal várja el a 65 ezer szolnoki tőlünk is” – fogalmazott. A polgármester közölte, a Fidesz gyűlés szervezőitől elvárja, hogy a március 30-án biztosítsák a békés lebonyolítást.
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárásának több állomásán is fekete ruhát viselő férfiakból álló támogatói csoportok feszültek az ellenzéki tüntetőknek, kitépték az ellentüntetők kezéből a molinókat, és rángatták is őket. Nemrég a Telex azt írta, Orbán Viktor, Lázár János és Kubatov Gábor emberei is benne vannak abban a stábban, amely a miniszterelnöki országjáráson skandálással, szervezéssel és az ellentüntetők körbevételével segíti a rendezvények koreográfiáját.