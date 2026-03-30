A szolnoki polgármester felszólította Orbán Viktort, hogy hagyja otthon a fekete egyenruhásait, ha a városba látogat

Orbán Viktor;Szolnok;országjárás;Pintér Sándor;Györfi Mihály;

2026-03-30 09:22:00 CEST

Békeszerető vendéglátókként ennyi tiszteletet mindenkitől elvárunk – szögezte le Györfi Mihály. Szerinte Pintér Sándor belügyminiszternek inkább még több rendőrt kellene küldenie a közbiztonság javítására.

Szolnok a szabad vélemények városa! Megkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy ha március 30-án hozzánk jön, hagyja otthon a fekete egyenruhás gárdáját – közölte Györfi Mihály, Szolnok polgármestere vasárnap délután a Facebook-oldalán. A városvezető azt üzente, békés vendéglátókként ennyi tiszteletet mindenkitől elvárnak.

Györfi Mihály nem sokkal korábban, egy másik bejegyzésben leszögezte, behajtani tilos Szolnokra a „fekete dzsekis verőlegényeknek”, a rendőrség feladata fenntartani a rendet.

„Városunkban egyre több bűncselekményt derít fel a szolnoki rendőrkapitányság, egyre több drogdílert kapcsolnak le. Pintér Sándor belügyminiszter inkább még több rendőrt küldjön a közbiztonság javítására! Mi megtesszük a dolgunkat, idén megalakul a Városrendészet, fokozzuk mi is a rend javítását, ahogy joggal várja el a 65 ezer szolnoki tőlünk is” – fogalmazott. A polgármester közölte, a Fidesz gyűlés szervezőitől elvárja, hogy a március 30-án biztosítsák a békés lebonyolítást.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárásának több állomásán is fekete ruhát viselő férfiakból álló támogatói csoportok feszültek az ellenzéki tüntetőknek, kitépték az ellentüntetők kezéből a molinókat, és rángatták is őket. Nemrég a Telex azt írta, Orbán Viktor, Lázár János és Kubatov Gábor emberei is benne vannak abban a stábban, amely a miniszterelnöki országjáráson skandálással, szervezéssel és az ellentüntetők körbevételével segíti a rendezvények koreográfiáját.