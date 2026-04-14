Javíthatatlanul elromlott két iratmegsemmisítő, a Belügyminisztériumnak nemrég kellett újakat rendelnie

2026-04-14 15:34:00 CEST

A szupergyors, már a manuális beavatkozást is kiiktató modern berendezésekre nagy szüksége lett a tárcának. Hivatkozások szerint egyszer csak a régi darálógépek meghibásodtak, selejtezni pedig csak szigorú előírások szerint lehet.

Éppen mostanában romlott el két berendezés, amelyet sürgősen pótolni kellett, ezért egy-egy darab Rexel Momentum Extra XP418+ konfetti iratmegsemmisítő készüléket rendelt a Belügyminisztérium. – írja értesülései alapján a hvg. A lap kérdésére a tárca azt közölte, hogy 2026. március 20-án, illetve 26-án a parlamenti államtitkári titkárságra, illetve a közfoglalkoztatási stratégiai és koordinációs főosztályra került a két gép.

A BM állítása szerint a korábban használt, a megrendeltekkel azonos típusú készülékek meghibásodtak, nem javíthatók. A két közepes teljesítményű Rexel a hivatalos termékismertető szerint egyszerre akár 18 A4-es lapot (80 g/m2) is felaprít 4x35 mm méretű konfettidarabokra. Nincs szükség a papír kézi adagolására, illetve a tűzőkapcsok és gémkapcsok eltávolítására sem, de a Rexel biztonságosan semmisíti meg a CD/DVD lemezeket, valamint bankkártyákat is egy külön adagoló nyíláson keresztül.

A belügyminisztériumi válasz részletesen tartalmazza, hogy milyen szigorú rendje van az iratok érkeztetésének, iktatásának, tárolásának és selejtezésének. Az irattári anyagok selejtezhető részét az irattári őrzési idő letelte, illetve ügyviteli értékének megszűnése után az illetékes közlevéltár engedélyével lehet selejtezni. A selejtezési eljárás során a selejtezésre váró, lejárt megőrzési idejű iratokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányán záradékkal engedélyezi, ezt követően kerül sor az engedélyezett iratok megsemmisítésre történő elszállítására – a megsemmisítés nem a Belügyminisztériumban történik.