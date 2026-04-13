Magyar Péter: Szijjártó Péter ma 10 órakor megjelent a KKM-ben, a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le éppen

Magyar Péter;

2026-04-13 14:36:00 CEST

Szerinte beindultak az iratmegsemmisítők nemcsak a minisztériumokban, hanem a NER-es háttérintézményekben az orbáni elithez köthető cégeknél és háttérintézményeknél is.

Szijjártó Péter a szankciós anyagokhoz köthető anyagokat darálja le a Külgazdasági és Külügyminisztériumban – szakította félbe az expozéját egy pillanatra Magyar Péter, angolul jelezve, hogy nem sokkal később elárulja, miről kapott információt.

Azt az információt kaptam, megosztom önökkel ezt a kis színest, hogy sokan úgy vélték, hogy eltűnt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, hiszen nem lehetett látni vasárnap Orbán Viktor győzelmi beszédén de ma megvan, mindenkit megnyugtatok, hogy Szijjártó Péter megvan. Ma 10 órakor megjelent a Külügyminisztériumban, ahol korábban orosz hackerek voltak bent egy éven keresztül. Gyarmati Eszter társaságában, azóta a legközvetlenebb kollégáival a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le éppen.

Ez történik Magyarországon jelenleg. Ugye ezt már tudjuk, napok óta tudjuk, hogy elindult az iratok megsemmisítése, mint a régi állampárti időkben.

Beindultak az iratmegsemmisítők nemcsak a minisztériumokban, hanem a NER-es háttérintézményekben az orbáni elithez köthető cégeknél és háttérintézményeknél is.

Azt tudom nekik mondani, hogy ez kevés lesz – fogalmazott.