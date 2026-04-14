MÚOSZ: A kormányváltás új esélyt ad a sajtószabadságnak

2026-04-14 18:31:00 CEST

Az újságírók szakmai, érdekképviseleti szervezete felhívja a figyelmet arra, hogy minden, a köz működésével kapcsolatos adat, információ a nyilvánosságra tartozik. Az új kormánynak azt javasolják, éljen, s ne visszaéljen a nyilvánosság erejével.

A kormányváltás új esélyt teremt a médiaviszonyok normalizálódására. Az eddigi autokratikus rendszer leváltásával Magyarországon valódi demokrácia lehet, amelynek alapja, feltétele a sajtószabadság. A kormány – alapesetben – a közjót szolgálja, a média a nyilvánosság erejével e működést közvetíti, ellenőrzi. A cél ugyanaz, a megközelítés más – olvasható a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) lapunkhoz is eljuttatott keddi állásfoglalásában.

Az újságírók egyesületként működő szakmai, érdekképviseleti szervezete Kossuth Lajos 1832-es sárospataki megyegyűlésen elmondott beszédéből idézték azt a részt, amelyben a sajtószabadság mellett érvelt:

„Hol az uralkodó nem önkény, hanem csak élő törvények szerént uralkodhatik, a sajtó szabadságában inkább támaszra, mint ellenségre talál a kormány.”

– Mi sem fogalmazhatunk pontosabban – teszik hozzá, emlékeztetve, hogy a MÚOSZ március 15-én, a magyar sajtó napján 12 pontban állította össze a független média szabad működésének feltételeit. Ez egyik pont így szól: „A sajtó nem a hatalom kiszolgálója, hanem a hatalom ellenőre. Az újságíró nem kegyelt, hanem a közbizalom őre. Ha a hírek szabad áramlását gátolják, a demokrácia alapjait ássák alá.”

– Minden, a köz működésével kapcsolatos adat, információ a nyilvánosságra tartozik. Ha az új kormány ezt irányelvnek tekinti, akkor a hatalommal való visszaélés, a közpénz pazarló költése láthatóvá válik, ami jelentős visszatartó erővel bír. A mostani, rendszerváltást elősegítő elsöprő győzelem a független sajtó oknyomozó, tényfeltáró munkájának is eredménye. A Szőlő utcai visszaélések leleplezése, a legnagyobb ellenzéki erő ellen irányuló titkosszolgálati akciók feltárása, a külügyminiszter különös beszélgetéseinek nyilvánossá tétele mind egy-egy szög volt a hatalommal visszaélő rezsim koporsójába – fogalmaz az állásfoglalás.

– A nyilvánosság ereje óriási, az új kormánynak pedig azt javasoljuk, éljen, s ne visszaéljen ezzel az erővel. A szabad tájékozódás nem kiváltság, hanem a polgárok tudatos döntésének megalapozója. Mindehhez nélkülözhetetlen a tiszta közélet, az átlátható közügyek, a nyilvános közpénzügyek, és a valóban független színvonalas média. Ennek megvalósításában partnerek vagyunk, és a közel 2500 tagunk képviseletében megfogalmazott javaslatainkról készek vagyunk egyeztetni az új kormány illetékeseivel – hangsúlyozza a MÚOSZ.