Orbán Anita: Nyomatékosan felszólítjuk Szijjártó Pétert, hogy hagyjon fel az iratmegsemmisítéssel

Szijjártó Péter;Külgazdasági és Külügyminisztérium;Orbán Anita;

2026-04-14 17:45:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter a választás éjszakáján elszublimált a nyilvánosságból, és azóta sem igazán ad életjelet magáról.

Tegnap és ma több forrásból is súlyos hírek érkeztek a Külgazdasági és Külügyminisztériumból: elkezdték ledarálni a szankciós anyagokhoz köthető és egyéb dokumentumokat. Ez elfogadhatatlan - írta Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője és valószínűsíthetően Magyarország következő külügyminisztere a Facebookon.

Orbán Anita úgy folytatta: „Nyomatékosan felszólítjuk Szijjártó Péter minisztert és kollégáit, hogy azonnal hagyjanak fel minden iratmegsemmisítéssel. Emellett semmilyen elektronikus adat nyilvántartó rendszerből ne töröljenek adatokat, dokumentumokat. Aki ezzel ellentétesen cselekszik, vagy ezekben közreműködést kér, az jogellenes cselekményt követ el.” Ezzel együtt a tárca munkatársainak pedig azt üzente, hogy már nem kell félni, jogellenes utasítás megtagadásáért senkit semmilyen hátrány nem érhet mostantól.

„Fentiek mellett kérjük továbbá a külügyi vezetést, hogy ebben az átmeneti időszakban már ne hozzon munkaügyi döntéseket elbocsátásról és kiküldetésről. Kötelezettségvállalást pedig kizárólag akkor kössenek, ha az a működéshez elengedhetetlen, és rendes felmondással megszüntethető” - zárta posztját Orbán Anita.

Magyar Péter tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatójának egy látványos pontja volt, amikor Tárkányi Zsolt egyszer csak átadott neki egy dokumentumot, amely alapján közölte, látták Szijjártó Pétert és úgy értesültek, hogy a külügynél nagyüzemben megindult az iratmegsemmisítés.

A orosz Barátságért kitüntetéssel díjazott külgazdasági és külügyminiszter a választás éjszakája óta egyáltalán nem szólalt meg a nyilvánosságban és Orbán Viktor mögött sem jelent meg a Fidesz eredményváróján. Utolsó Facebook-bejegyzése egy vasárnapi poszt, amelyben arra figyelmeztet, hogy olyan döntés születik most, amit holnap nem lehet visszacsinálni.