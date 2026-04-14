Jarosław Kaczyński: Magyar Péter megsütött egy kutyát, egy beteg társadalom választotta meg

2026-04-14 19:10:00 CEST

A Fidesszel szövetséges lengyel Jog és Igazságosság elnöke valószínűleg egy internetes hoaxnak dőlt be, de valószínűbb, inkább az zavarja, hogy a Tisza Párt elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, a korrupcióért körözött Marcin Romanowski és Zbigniew Ziobro már ne nagyon tervezzen hosszútávra Magyarországon.

Az internet sötét bugyraiban terjedő hoaxoknak van egy olyan fajtája, amit már a Fidesz propagandagépezete se nagyon vett át, azonban úgy tűnik, van valaki, aki mégiscsak komolyan vette: nem más, mint Jarosław Kaczyński, a korábbi lengyel kormánypárt, a Fidesszel szövetséges ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) elnöke.

Jarosław Kaczyńskitől a lengyel Polsat televízió riportere próbálta megtudni, miért nem gratulált a Tisza Párt magyarországi választási győzelméhez Magyar Péternek, a PiS elnöke pedig meglepő választ adott. Gondolatmenetét azzal kezdte, hogy Magyar Péter győzelme azt jelzi, az európai társadalmak teljesen érzéketlenné váltak a drasztikus tényekre. Majd a magyar választópolgárokra is tett egy elég durva megjegyzést: elmondása szerint beteg társadalom az, ahol olyan ember győzhet, aki a magánéletében is olyan hallatlan dolgokat követett el, hogy nem lehetne helye a közéletben. Majd tényként fogalmazva kijelentette, Magyar Péter egyszer megsütött egy kutyát. „Ilyen embernek én nem gratulálok” - jelentette ki.

A hvg.hu megjegyzi, hogy a lengyel politikus valószínűleg egy kamuoldalnak dőlt be, amely Varga Judit volt igazságügyi miniszternek egy nem létező életrajzi könyvére hivatkozva állította, hogy a Tisza Párt elnöke - Varga Judit volt férje - kutyát sütött. Azt egyébként maga Varga Judit is cáfolta, hogy bármilyen életrajzi könyvet írt volna.

Karol Nawrocki, a szintén PiS által támogatott lengyel köztársasági elnök ennél azért jóval diplomatikusabban és nyitottabb hangvételben nyilatkozott. Ő szintén a Polsatnak azt mondta, gratulál Magyar Péternek, és kész együttműködni bárkivel, akit a magyar nép szuverén döntéssel megválaszt. Nyilatkozott a lengyel államfői hivatal egyik vezető munkatársa is, aki arról beszélt, hogy bár sok kérdésben jó volt az együttműködés a lengyel jobboldal és a Fidesz között, az orosz veszély lebecsülése hiba volt Orbán Viktor részéről.

Jarosław Kaczyński nyilatkozata egyébként azért is meglehetősen furcsa, mert Lengyelországgal már a PiS-es Morawiecki-kormány idején megromlott az Orbán-kormány viszonya, épp a magyar kabinet oroszbarátsága miatt. A korábbi lengyel kormánypárttal aztán a Fidesz oly módon igyekezett helyreállítani a viszonyt, hogy több, a Donald Tusk vezette lengyel kabinet felállása után korrupciós vád alá helyezett PiS-es politikusnak politikai menedékjogot adott, ennek keretében került Magyarországra Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter, valamint a helyettese, Marcin Romanowski is. Jarosław Kaczyńskit így feltehetően az zaklatta fel ennyire, hogy Magyar Péter tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatóján tette egyértelművé, hogy a továbbiakban nem fognak körözött bűnözőket Magyarországon bújtatni, következésképpen Ziobro és Romanowski is hamarosan csomagolhat. Emellett feltehetően az is zavarja Kaczyńskit, hogy a jelenlegi lengyel miniszterelnök, Donald Tusk - akinek pártja, a Polgári Platform (PO) a Tiszához hasonlóan az Európai Néppárt tagja - lelkes támogatója a magyar kormányváltásnak és Magyar Péternek. A feltehetően Orbán Anita által vezetendő új magyar külügy pedig prioritásként is tervezi kezelni a Lengyelországgal való kapcsolatok helyreállítását.