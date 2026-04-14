A Publicus Intézet volt a legpontosabb közvélemény-kutató a parlamenti választás előtt

2026-04-14 18:54:00 CEST

A kormánypárti közvélemény-kutatók nyilvános felmérései átlagosan 20 százalékkal haladták meg a hibahatárt a választási kampányban – derült ki lapunk gyűjtéséből.

A Tisza 52,44 százalékkal kétharmados parlamenti többséget szerzett, a Fidesz pedig a kormánypárti cégek által publikált 45–50 százalék helyett csupán 39 százalékot ért el. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője azóta bocsánatot kért a Mediánt vezető Hann Endrétől és a „baloldali kutatóintézetektől”, amiért korábban hamisítással vádolta őket. Mint mondta: végig azt hitte, hogy ők mérnek pontosan, és valóban a Fidesz vezet. A Mráz Ágoston Sámuel vezette Nézőpont Intézet is jelezte, hogy önvizsgálatot tarta mert a Medián „realistább” volt.

A Tiszát, a Fideszt, a Mi Hazánkot és a kisebb pártokat figyelembe véve a Nézőpont 25,57 százalékkal tévedett. (A statisztikai hibahatár általában 3 és 5 százalék között van.) A Schmidt Mária fémjelezte XXI. Század Intézet most ebben a kampányban kezdett közvélemény-kutatással foglalkozni, így az ő 23,57 százalékos fiaskójuk talán a rutintalansággal magyarázható. A kormánypárti kutatók közül viszont az Alapjogokért Központ „tévedett” a legkisebbet, „csak” 21,5 százalékot.

A pontossági versenyben egyébként a Nézőpont Intézet végzett az utolsó helyen.

A mostani – egyelőre nem hivatalos – állás szerint a Népszavának kutató Publicus Intézet bizonyult a legpontosabbnak.

A Pulai András vezette cég utolsó lapunk számára készített felmérésének adatai mindössze 3,41 százalékkal tértek el a tényleges eredménytől.

A lista alapján a független kutatócégek idén megbízhatóan becsülték fel az eredményeket. Közülük a legpontatlanabb az IDEA volt, de 9 százalékos hibájuk még így is messze elmarad attól, hogy a nyilvános adatok szerint a kormánypárti intézetek 20–25 százalékponttal nézték be a választást.