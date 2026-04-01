Donald Tusk: Magyarország az EU tagja és az is marad, csak Orbán Viktor és a külügyminisztere hagyta el Európát már rég

X-bejegyzésben kommentálta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között zajló telefonbeszélgetésekről szóló friss információkat.
Szűkszavú kommentárjában a lengyel kormányfő úgy fogalmazott: „Magyarország az Európai Unió tagja és az is marad. Orbán Viktor és a külügyminisztere azonban már rég elhagyta Európát.”Jött egy nyelvbotlás, úgy tűnik, Orbán Viktor lélekben már kiléptette Magyarországot az Európai Unióból
Donald Tusk hosszú ideje kritikusa az Orbán-kormánynak, nyilvánvalóan nem függetlenül a magyar kabinet oroszpártiságától, ami az orosz-ukrán háború évei alatt soha nem látott mélypontra taszította a lengyel-magyar kapcsolatokat. A lengyel miniszterelnök határozottan támogatja Magyar Pétert is, ami nem meglepetés, mindkettejük pártja az Európai Néppárt frakciójában foglal helyet. A Tisza Párt elnöke februárban találkozott is a lengyel politikussal, akinek Orbán Anitát mint Magyarország leendő külügyminiszterét mutatta be.
Hungary is and will be in the European Union. Victor Orbán and his foreign minister left Europe long ago.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 31, 2026