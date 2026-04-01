Donald Tusk: Magyarország az EU tagja és az is marad, csak Orbán Viktor és a külügyminisztere hagyta el Európát már rég

2026-04-01 05:30:00 CEST

A lengyel miniszterelnök élénk figyelemmel követi a magyarországi eseményeket.

X-bejegyzésben kommentálta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között zajló telefonbeszélgetésekről szóló friss információkat.

Szűkszavú kommentárjában a lengyel kormányfő úgy fogalmazott: „Magyarország az Európai Unió tagja és az is marad. Orbán Viktor és a külügyminisztere azonban már rég elhagyta Európát.”

Donald Tusk hosszú ideje kritikusa az Orbán-kormánynak, nyilvánvalóan nem függetlenül a magyar kabinet oroszpártiságától, ami az orosz-ukrán háború évei alatt soha nem látott mélypontra taszította a lengyel-magyar kapcsolatokat. A lengyel miniszterelnök határozottan támogatja Magyar Pétert is, ami nem meglepetés, mindkettejük pártja az Európai Néppárt frakciójában foglal helyet. A Tisza Párt elnöke februárban találkozott is a lengyel politikussal, akinek Orbán Anitát mint Magyarország leendő külügyminiszterét mutatta be.