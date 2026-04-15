A MÁV egy másik igazgatósági tagja is megerősítette, hogy bizonyos döntésekben a kormány átnyúlt a fejük fölött

2026-04-15 10:29:00 CEST

A Rothschild Bank tanácsadójaként is dolgozó Deák Tibor közölte, „Wáberer úr a MÁV-ra vonatkozó minden állítása, kijelentése helytálló”.

Wáberer György után Deák Tibor, a MÁV egy másik igazgatósági tagja is megerősítette, hogy átnyúlt a fejük fölött a kormány egyes döntésekben – írja a Telex.

Wáberer György, az ország egyik leggazdagabb embere, a Fidesz-kormányok felkérésére több pozíciót is betöltő üzletember és a MÁV igazgatóságának tagja a portál múlt heti műsorában a többi között arról beszélt, „nagyon sokat kellett abban csalódniuk”, hogy amit az igazgatóság nem hagyott jóvá, azt a politika az igazgatóságot megkerülve, kormánydöntéssel vitte keresztül. Wáberer azt mondta, jelezte az ezzel kapcsolatos aggályait Lázár János építési és közlekedési miniszternek, akinek többnyire annyi volt erre a válasza: „kormányérdek”. Wáberer szerint egy-két ilyen eset volt, és úgy gondolja, hogy „a politika sokkal jobban beleszól a MÁV-nak a vezetésébe, irányításába, mint amennyire bele kellene szólnia”. Erre volt példa a vállalkozó szerint, amikor a MÁV pályaudvarok melletti ingatlanjainak értékesítéséről, és a debreceni Bek–Degenfeld–Tisza-palota eladásáról döntöttek.

Wáberer állításaival kapcsolatban a Telex a MÁV több igazgatósági tagját is megkereste. A legtöbbjüktől nem érkezett válasz, más arra hivatkozott, hogy a belső szabályzatok alapján titoktartás kötelezi. Az egyik tag, a Rothschild Bank tanácsadójaként is dolgozó Deák Tibor azonban közölte,

„Wáberer úr a MÁV-ra vonatkozó minden állítása, kijelentése helytálló, azok valóban így történtek és azokkal teljes mértékben én is egyetértek ma is és a múltban is.”

Hozzátette ugyanakkor, hogy a titoktartási kötelezettség miatt ő sem tudja megválaszolni azokat a kérdéseket, hány ilyen ügy volt a MÁV-nál, és melyek voltak ezek.