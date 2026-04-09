Wáberer György: A Fidesz felsővezetése áruló, muszáj rendszert váltani

Orbán-kormány;Oroszország;Orbán Viktor;rendszerváltás;Wáberer György;Tiborcz István;George Simion;

2026-04-09 16:06:00 CEST

A milliárdos üzletember nagyinterjúban beszélt az Orbán-kormányhoz való viszonyáról és csalódásairól.

Nagyinterjút adott a Telexnek Wáberer György üzletember és korábbi kormánybiztos, akit korábban Tiborcz István vásárolt ki a cégeiből, néhány napja pedig videóüzenetben jelezte, Magyarország arról dönt vasárnap, hogy Európához, vagy az oroszokhoz akar-e tartozni.

A Forbes összesítése szerint 166 milliárd forintos vagyonnal rendelkező üzletember, egyben a MÁV igazgatósági tagja elmondta, a videóüzenettel az volt a célja, hogy elmondja, nagyon fontos lesz a vasárnapi választás. Amikor vidéken jár, nagyon sokan kérdezik tőle, hogy igaz-e, hogy az ő gyerekét elviszik a háborúba. A félelemkeltés ilyen szintjével elmondása szerint még soha nem találkozott és ez kiverte nála a biztosítékot. Problémának tartja, hogy nincs mindenki tisztában azzal, hogy az egyes politikai pártok mit képviselnek, márpedig tiszta választás esetén ez szükséges lenne. Az egyik oldalon nincs program, a másik oldalon viszont le van téve egy 240 oldalas program az asztalra, igaz, valószínűleg azt sem olvassa el senki - mondta, hozzátéve, érdemes azért tájékozódni, hogy ki mit képvisel.

Mint mondta, nem az az érdekes, hogy ő a Tiszára fog-e szavazni vagy sem, a fontos az, hogy az emberek olyan információ birtokában legyenek, amelyek alapján tudnak dönteni. "Csalódtam ebben a kormányzásban” - mondta a Fideszről, hozzátéve, a mostani kormánypártnak minden lehetősége megvolt ahhoz, hogy Magyarország utolérhesse Ausztriát, de nem hogy nem érte utol, de egy százalékot sem küzdöttünk le a hátrányunkból, pedig 16 év kormányzás elég lett volna ehhez - jelezte.

Wáberer György számára az egyik utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a román elnökválasztás előtt Orbán Viktor arra buzdította a határon túli magyarokat, hogy szavazzanak a magyargyűlölő George Simionra. Emellett etikátlannak tartja a háborús riogatást is, mint leszögezte, nem találkozott még olyan emberrel Magyarországon, aki háborút akarna és Európában sem akar senki háborút, tehát ez a riogatás szimplán nem igaz, a Tisza Párt sem akar háborút - jelezte, megjegyezve, néhány éve még a Fidesz is arra buzdította a fiatalokat, hogy vonuljanak be katonának.

A milliárdos elmondta, sokan úgy gondolják róla, hogy napi szinten kapcsolatban van a kormányzati szereplőkkel, de ez nem igaz, bár kérésre elvállalt pozíciókat. Állítása szerint ő társadalmi munkát igyekezett végezni, a Tokaj-Hegyalja Egyetem irányításában is ez a szándék vezényelte.

Azzal kapcsolatban, hogy a Forbes-listán élen álló milliárdosok közül még nem sokan prezentálták nyílt csalódásukat a kormányban, Wáberer György elmondta, ez mindenkinek az egyéni felelőssége. A felelősség a tájékoztatásban nyilvánul meg, nem abban, hogy ki hová szavaz. Példaként említette, hogy amikor a kormány a nem létező Tisza-adóval riogatott, akkor érdemes lett volna arról is beszélni, hogy ehhez képest mi szerepel a Tisza valódi programjában, például, hogy a minimálbér adókulcsát 9 százalékra csökkentenék.

Mint közölte, egyrészt zavarja a propaganda, másrészt a kormányzat teljesítménye. Itt példaként említette, hogy a volt szocialista országok között utolsó helyre kerültünk a fogyasztás terén, 16 év alatt nem fölfelé, hanem lefelé mentünk. „Ezek számok. Egy kormányzó pártnak is ezekről a számokról kellene beszélni” - fogalmazott. Az, hogy a korrupció terén első lett Magyarország, az, hogy a gazdasági teljesítményünk lefelé megy, az, hogy hazánkban volt a legmagasabb az infláció, ezek elfogadhatatlan dolgok - jelezte. A korrupcióval kapcsolatos konkrét tapasztalataival kapcsolatban példaként elmondta, nincs verseny, nem nézik, ki tud exportálni, kinek a cége életképes valójában.

A milliárdos mindenkit arra buzdított, ne csupán az emberek 70 százaléka menjen el szavazni, hanem minél többen, hiszen minél többen mennek el szavazni, annál inkább kiderül a nemzet valós akarata. Orbán Viktor JD Vance-szel közös fotóját, mint neki címzett üzenetet, nem tudja értelmezni:

„Nem tudom, hogy Amerikának miért kéne beleszólnia a magyar választási rendszerbe. Én azt gondolom, hogy Amerikától Magyarország nem kapott semmit. Amerika 1956-ban is nagyon buzdította a magyarokat és a végén ez sajnos rosszul sült el”

- mondta Wáberer György, aki ezt követően emlékeztetett arra is, hogy amúgy JD Vance azt is elmondta, hogy Washington együtt fog működni bárkivel, aki megnyeri a választást. Nagy János államtitkár üzenetére, miszerint Wáberer György most azokkal vállal közösséget, akik szemében ő „ugyanolyan NER-es tolvaj bűnöző, mint ők, akik kiállnak az értékeik mellett". A milliárdos erre jelezte, hogy ő nem tartja magát NER-esnek, Nagy János részéről viszont egyfajta beismerésként értékeli az állítást. „Én soha életemben nem voltam párttag. Sem a régi rendszerben, sem az új rendszerben, tehát én mindig függetlennek tartottam magam” - mondta, hozzátéve, a cégei sem dolgoztak soha pártérdeknek megfelelően. Mindemellett neki a komplett rendszerrel szemben van csalódásba, elárulni meg nem tudja, kit kellene, de ebben az esetben „nagyon sok áruló van” az országban. Szerinte az a fideszes vezetés az áruló, amely 180 fokos fordulatot tett számos ügyben, nem azok, akik emiatt csalódtak a kormánypártban.

„Muszájnak tartom a rendszerváltást. A gazdasági teljesítményünk miatt, a politikai állásfoglalásunk miatt, az egész külpolitikánk miatt. Tehát az nem létezik, hogy mi mindig 26-27 országgal szembemegyünk. Hát akkor nem vesszük észre, hogy esetleg velünk van a baj?”

- tette fel a kérdést az üzletember.

Wáberer György leszögezte, a Fidesz felsővezetését árulónak tartja, ők pedig mindenki mást árulónak tartanak, aki nem ért egyet velük. Ha mégis a Fidesz nyeri a választást, akkor gratulálni fog nekik, de bízik benne, hogy ezek után a hibákból tanulva esetleg jobban fognak majd kormányozni.

Az Orbán Viktorral való korábbi közös munkáról szólva elmondta, miniszterelnöki megbízást kapott, amelynek keretében az volt a feladata, hogy kidolgozzák, hogyan lehet a logisztikai iparágat versenyképesíteni Európában. Ennek a felkérésnek ő örült, és ki is dolgoztak egy csomagot, amely számos intézkedést tartalmazott, például a napidíjak adómentes részének növeléséről, a gépkocsivezetők oktatásának ösztönzéséről, annak finanszírozásáról. Ez Orbán Viktor egy személyes felkérése volt, az üzletember pedig el is készítette a tervezetet, amit a miniszterelnök meglepetésére el is olvasott és egyet is értett vele.

Ezen a ponton kitért rá, volt olyan, hogy ő Fidesz-szimpatizáns volt, a kiábrándulása egy folyamat eredménye. Felidézte, hogy régen Orbán Viktor még hazaküldte az oroszokat és elképzelhetetlen volt számára, hogy az oroszokkal legyenek barátságban, amikor az európai közösség tagjai lehetnénk. Be tudtunk lépni a NATO-ba, ami szintén megnyugtató volt.

Ebből elfordulni keleti irányba és beletörődni abban, hogy a NATO-ban már nem osztják meg a bizalmas információkat Magyarországgal, ez elfogadhatatlan

- jelentette ki Wáberer. Mint mondta, az Oroszországhoz való közeledés is volt számára az első nagy töréspont. Hogy ezek után miért vállalt el mégis állami posztokat, arra úgy válaszolt, hogy ezek nem politikai, hanem térségfejlesztési megbízások voltak, következésképpen az, hogy ezt melyik kormány teszi meg, annak nincs jelentősége. Felsorolta több jótékonysági intézkedését is, például, hogy csinált egy alapítványt saját pénzéből a hátrányos helyzetűeknek, több ezer gyermeket támogat ösztöndíjprogrammal, közösségi házakat, uszodát épített a térségben. Kérdésre válaszolva megjegyezte azt is, hogy egyébként amikor Orbán Viktorral találkozott, pozitív élményei voltak vele, de ezek régi dolgok. Megjegyezte, annak idején még Matolcsy Györgyöt is „szolid, értelmes embernek” ismerte meg, s számára elképzelhetetlen volt, hogyan vált olyanná, hogy 650 milliárd forintot keresnek rajta, azt meg elfogadhatatlannak tartja, hogy az MNB-ügy után Orbán Viktor széttárta a kezét, mert az igazságszolgáltatásnak igenis ő a főnöke. Hogy a gyors kivizsgálás miért nem történt meg, azt mindenkinek a fantáziájára bízza. Ezen a ponton kitért rá, hogy a pedofilügyekben is azonnal el kellett volna rendelni a nyomozásokat, de nem látja a következményeket.

A Waberer’s-ről és Tiborcz Istvánról szólva elmondta, hogy a cégét eredetileg egy kockázati befektetőnek értékesítette, utána pár évig lejtmenetbe került a cég, ezután jött a képbe a miniszterelnök veje. Tiborcz Istvánnal néhányszor találkozott, stratégiai kérdésekben döntöttek, ezekben konfliktushelyzetbe nem kerültek. A fuvarozó cég ügyfelei piaci szereplők, így annál szerinte korrupció gyanúja nem merült fel, a miniszterelnök vejének vagyonosodásával kapcsolatban azonban neki is vannak kételyei. „Több száz milliárdos vagyont néhány év alatt hogyan lehet összeszedni?” - tette fel a találós kérdést.

A magánegészségügyben érdekelt Wáberer bírálta az állami egészségügy állapotát is, mint mondta, az állami egészségügyi ráfordítás nagyjából az uniós átlag negyede. Bírálta, hogy nincs egészségügyi miniszter, vagyis ez a terület a kormány számára nem prioritás. A Tisza Párt ígéretét, mely szerint évente 500 milliárd forintos pluszt tennének az egészségügybe, az első lépés lenne a javulás felé - fejtette ki. A milliárdos üzletember egyébként a Tisza vagyonadóval kapcsolatos elképzelését is helyénvalónak tartja, támogatja, hogy a vagyonosok több terhet vállaljanak, szemben a mostani adórendszerrel, amely a gazdagoknak kedvez, és a kisember arányosan sokkal többet adózik, ami igazságtalan.