A kormányváltás miatt nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet, Káel Csaba távozik

2026-04-15 13:05:00 CEST

Igaz, az új kabinet megalakulásáig a kormánybiztos saját hatáskörben még hozhat döntéseket. A magyar filmiparért felelős állami cég közleményében sikeresnek tartja az elmúlt hat évét.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket. Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egy időben szűnik meg. Az NFI kimagasló eredményeket ért el a magyar filmipar fejlesztésében 2020 óta – olvasható az állami cég lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Konkrétumokat mellőzve azonban utalnak arra, hogy az átmeneti időben az NFI „megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését”.

Azt, hogy ez a jelzett intézkedéssorozat mennyibe kerül majd, nem tudni, de a bejelentett önkorlátozás mellett azért felhívják a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Filmintézet alapszabálya szerint az igazgatóság megválasztása és visszahívása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos hatáskörébe tartozik. Káel Csaba a vonatkozó jogszabály szerint az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

Egyebekben a Nemzeti Filmintézet szerint kimagasló eredményeket értek el 2020 és 2026 között. A magyar filmipar volumene a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt 5 évben ötszörösére nőtt, és meghaladta az évi 300 milliárd forintot, munkát és megélhetést biztosítva mintegy 20 000 filmesnek. A világ filmgyártásának vezető európai központja lett Magyarország. Közleményükben arról is írnak, hogy több mint 90 egész estés mozifilm és 500 televíziós alkotás készült el, köztük számos népszerű és világszerte bemutatott és díjazott film. A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor Programban 21 film készült el 2020 óta. – Az A-kategóriás nemzetközi fesztiválokra 44 NFI támogatással készült alkotás kapott meghívást, ezek 14 díjat és elismerést nyertek el. Több mint 40, nemzetközi együttműködésben valósult meg alkotás, növelve a filmek finanszírozási volumenét és terjesztési lehetőségeit – sorolták sikereiket.

Kiemelték még, hogy 2025-ben két magyar versenyfilm – a Csendes barát és az Árva – szerepelt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, ráadásul a belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel jelentősen nőtt, és tavaly először haladta meg az egymilliárd forintot. A közlemény ugyanakkor nem tért ki arra, hogy alig két hónapja nyílt levélben tiltakoztak filmes szervezetek Orbán Viktor fóti beszéde miatt, aki akkor arról beszélt, hogy a filmes világban szép számmal vannak liberálisok, akik „nem éppen barátai a mai nemzeti kormánynak”, azonban a kormány fóti beruházásával az a filmes is jól jár, aki nem rájuk szavaz.