A Kúria Győr polgármesterének adott igazat, nem sértett törvényt amikor fideszes képviselőket bírált, mert nem jelentek meg a munkahelyükön

2026-04-15 11:51:00 CEST

Kormánypárti feljelentésére az NVB marasztalta el Pintér Bencét, aki Orbán Viktor győri kampányán erőszakoskodó feketeruhások ügyében tartott rendkívüli közgyűlésen emelt szólt a fideszesek ellen.

Győztünk a Kúrián, öttagú bírói tanács mondta ki, hogy nem sértettem meg a választási törvényt, amikor a Fidesz képviselőit bíráltam, amiért nem jelentek meg a munkahelyükön – ismertette Facebook-oldalán Pintér Bence a legfelsőbb bírói fórum végzését arról, hogy elutasította Borsi Róbert fideszes önkormányzati képviselő, – ahogy fogalmazott a polgármester – Szeles Szabolcs bukott országgyűlési képviselőjelölt kampányfőnökének kifogását, és megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) őt elmarasztaló határozatát.

– Mivel a leköszönő miniszterelnök győri, fideszes kampányrendezvényén parancsra, egységesen, alakzatban mozgó, fekete kabátos alakok erőszakoskodtak győri polgárokkal, a rendőrség pedig nem állt a helyzet magaslatán, rendkívüli közgyűlést hívtam össze, hogy – az önkormányzat rendőrségi törvényben meghatározott jogkörénél fogva – kérdésekkel forduljunk a Győri Rendőrkapitánysághoz. A közgyűlés határozatképtelen lett, mert a Fidesz képviselői és „független” segédeik nem jelentek meg. A helyzetre tekintettel rövid beszédet mondtam, melyben ismertettem a kampányrendezvényen történteket, és bíráltam a fideszes képviselőket, amiért nem jöttek be dolgozni – vázolta a történteket Pintér Bence.

A polgármester szerint különösen Szeles Szabolcs és Fekete Dávid országgyűlési képviselőjelöltek voltak érintettek az ügyben, az NVB nekik adott igazat, és kimondta, hogy Pintér megsértette a választási eljárásról szóló törvényt.

– A Kúria nekünk adott igazat, felülvizsgálati kérelmünket megalapozottnak találta. A végzés szerint „a kifogás összefüggések bemutatása nélkül, kiragadottan emeli ki az általa sérelmezett mondatokat, amelyek kontextusba helyezés nélkül nem a valóságos, ott elhangzott tájékoztatást és kommunikációs tartalmat tükrözik” – olvasható a posztban.