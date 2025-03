A Hunyadi színésznőjét elszomorítja, hogy Magyarországon még kanyarban sincs a transznemű színészek szerepeltetése

Hunyadi János;Szilágyi Erzsébet;Nemzeti Filmintézet;Rujder Vivien;

2025-03-13 22:46:00 CET

A Hunyadi-sorozatban Szilágyi Erzsébetet alakító Rujder Vivien adott interjút a Telexnek, ebben szó esett egyebek közt a mű költségvetéséről, a sorozatban vállalt szerepéről, de elhangzott egy-egy nem kimondottan NER-konform gondolat is.

Az interjúban felmerült, okozott-e dilemmát a színésznőben szerepe elvállalásakor az a tény, hogy minden idők legnagyobb magyar állami támogatásából készült sorozatáról van szó. Rujder Vivien nemleges választ adott, mint mondta, amikor kiválasztották a szerepre, nem volt ilyen éles a helyzet kulturálisan, mint most. Elmondása szerint akkoriban több produkció kapott a Nemzeti Filmintézettől támogatást, igaz, nem ennyit. Ugyanakkor ez egy olyan produkció, hogy ránézel és tudod, hogy igen, ez ennyibe kerül - vélekedett. Ezért aztán hasonló felkérések esetén nem is azt nézi, hogy mekkora a költségvetés, hanem, hogy kik lesznek a kollégák, a készítők, és milyen a forgatókönyv. Ebben ő nem talált hibát a Hunyadi esetében.

Rujder Vivien hangsúlyozta továbbá, hogy ami a költségvetést illeti, ő is a tápláléklánc alján van, ebben inkább a producerek az illetékesek. Félig-meddig elnevetve magát, megjegyezte, úgy látja, hogy nem ellopva lett a pénz, mindenki beletette a maximumot a produkcióba.

„Nagyon komolyan gondolom azt az esküt, amit letettünk az egyetemen, miszerint én felesküszöm arra, hogy Magyarország kultúráját felvirágoztatom. A szerepekben ezt szeretném közvetíteni. Ha itthon már nem lehetne kultúrát ápolni, nem csinálnám” - vélekedett a színésznő, akit ugyanakkor elszomorít, hogy itthon még kanyarban sincs a transznemű színészek szerepeltetése filmekben.

Az interjúban természetesen szó esett arról is, mennyire megterhelők számára a szexjelenetek. Mint mondta, színházban nem vállalná be, mert azt minden este meg kell ismételni, filmben pedig akkor, ha az szép vizuálisan. A Hunyadiban van egy olyan jelenete is, ami nem szerelmes testiséget ábrázol, de mint mondta, a forgatáson nagyon figyeltek rájuk, volt intimitás koordinátor, és kikötötte, hogy maximum a felsőteste látszódhat. Nem állítja, hogy komfortos volt, mert nem volt az, de színészként ugyanúgy egy jelenet, ami ugyanúgy tovább lendíti a cselekményt, mint egy dialógus - magyarázta.

