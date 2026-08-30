A miniszterelnök a Facebookon válaszolt az őt, a kormányát és a Tisza párt képviselőit ért kritikákra. Szerinte eltávolodhat valaki eddigi eredményeik ellenére, ők semmilyen nyomásra nem fognak engedni sem az esküjükből, sem a vállalásaikból.
Csökkentik a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Idén augusztusban kifizetik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a családoknak.
Igaz, az új kabinet megalakulásáig a kormánybiztos saját hatáskörben még hozhat döntéseket. A magyar filmiparért felelős állami cég közleményében sikeresnek tartja az elmúlt hat évét.
A Tisza párt elnöke szerint az építési és a közlekedési miniszter egy év alatt a teljes összeomlás és a katasztrófa szélére sodorta a magyarországi közlekedést.
A 129 oldalnak több mint a fele jellemzően érdektelen, brosúra-jellegű töltelékszöveg.
A Bloomberg szerint a brüsszeli testület november 22-én tárgyal a magyar jogállamiság ügyéről.
A jelenlegi vállalások alapján akár a kétszerese is lehet a globális átlaghőmérséklet emelkedése annak az 1,5 foknak, amit jelenleg a tudomány a folyamat visszafordíthatósági küszöbének tart.