Magyar Péter: Soha nem vállaltunk olyat, hogy minden vezetői pozícióra meg fogjuk a közvéleménnyel szavaztatni a jelölteket

A miniszterelnök a Facebookon válaszolt az őt, a kormányát és a Tisza párt képviselőit ért kritikákra. Szerinte eltávolodhat valaki eddigi eredményeik ellenére, ők semmilyen nyomásra nem fognak engedni sem az esküjükből, sem a vállalásaikból.