Gamer miniszterelnöke lesz Magyarországnak, kiderült, melyik stratégiai játék kedvelője Magyar Péter

2026-04-15 17:00:00 CEST

A Heroes of Might and Magic 3 már 27 éves, de mai napig nagy népszerűségnek örvendő játék, különösen Magyarországon és Kelet-Közép Európában.

A Konzolvilág áruház vette észre, hogy Magyar Péter is tagja egy mai napig népszerű stratégiai videójáték, a Heroes of Might and Magic 3 facebookos rajongói csoportjának. „Ezt is megéltük: gamer miniszterelnök!” - kommentálta az áruház Facebook-oldala a felfedezést.

A Tisza Párt elnöke valóban tag az említett csoportban, Magyar Péter még 2023 májusában csatlakozott ide, tehát még a politikai színrelépése előtt (amikor feltehetően még több ideje volt játszani). Különösebb aktivitást nem látni tőle, de mindenesetre a csoportban azóta is tag.

A Heroes of Might and Magic 3 egy 1999-ben, tehát 27 éve kiadott, körökre osztott stratégiai játék, amely a 3DO kiadásában és a New World Computing fejlesztésében készült. A játékban egy mitológiai- illetve fantáziavilág különféle teremtményei alkotnak frakciókat, amelyekkel várakat kell felépíteni, kincseket gyűjteni, sereget toborozni és természetesen terjeszkedni. Rendkívüli népszerűsége több tényezőből fakad, a jól eltalált atmoszférán túl például abból, hogy kifejezetten felhasználóbarát mind a többjátékos-funkciója, mind a térképszerkesztője - utóbbi nagyfokú kreativitás kiélésére ad lehetőséget, s mindehhez a gépigénye is meglehetősen alacsony.

A Heroes of Might and Magic játéksorozat napjainkig összesen hét részt élt meg, de mindmáig a harmadik rész a legnépszerűbb, különösen Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Olyannyira, hogy rajongói csoportok többfajta új kiegészítőt is készítettek hozzá, a Horn of the Abyss című nem hivatalos kiegészítőnek köszönhetően például a hivatalos játékban fellelhető 9 frakció mellé 3 új is került, és a program továbbfejlesztése azóta is tart. A Heroes of Might and Magic 3-mal mai napig versenyeket tartanak Magyarországon és nemzetközi szinten is, aki pedig most ismerkedne vele, az kora ellenére több online játékáruházban ma is beszerezheti.