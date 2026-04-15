Tapssal fogadták az MTVA munkatársai a stúdióból éppen kifelé jövő Magyar Pétert

2026-04-15 15:00:00 CEST

A leendő miniszterelnök egy rövid beszédet is tartott a folyosón.

Az MTVA stúdióiban, először a Kossuth Rádiónak, majd az M1-nek adott interjúval kezdte a napot a 2026-os parlamenti választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt elnöke. Ezekben az interjúkban Magyar Péter többek között rmegismételte, hogy a Tisza-kormány magalakulása után „ennek a hazugsággyárnak vége van” és fel fogják függeszteni az M1 hírszolgáltatását. Mint mondta, az M1 semmiben nem tett eleget annak a kötelezettségének, ami a médiatörvényben szerepel. Kérdésre közölte, nem fog beleszólni a közmédia munkájába, jelezve a műsorvezetőnek, hogy ne keverje össze Rogán Antallal.

Az interjúk után Magyar Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz ment a Sándor-palotába. A leendő miniszterelnök elmondta , hogy a magyar emberek egy rendszerváltásra szavaztak, valamint az ő és a magyar emberek szemében Sulyok Tamás alkalmatlan és méltatlan arra, hogy a törvényesség felett őrködjön, erkölcsi mérce vagy példakép legyen.

Ezután kezdett el terjedni a Facebookon egy videó, amely a közmédia Kunigunda utcai épületének folyósóján készült arról, hogy az MTVA munkatársai tapssal fogadják a stúdióból éppen kifelé jövő Magyar Pétert. A Tisza Párt egy rövid beszédet is mondott, megszólítva azokat, akik „nem jókedvükből" dolgoznak a közmédiában. Mint mondta, tudja, hogy nagyon sokan vannak ilyenek. – Nagyon sok üzenetet kaptunk innen bentről. Sajnálom is néha önöket, hogy ilyen helyzetbe kell lenni, de azt tudom mondani, hogy ennek rövidesen vége lesz, és olyan vezetése lesz a közmédiának és úgy általában az állami szerveknek, amilyet a magyar emberek megérdemelnek, amelyek a magyar törvényeket betartják – mondta Magyar, jelezve, hogy ugyan lesz egy kis turbulencia az átmenetben, de addig is vigyázzanak magukra és tartsanak ki.