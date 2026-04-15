Új előadók előtt is kinyílhatnak a Petőfi Rádió kapui

2026-04-15 18:48:00 CEST

A közmédia legfontosabb könnyűzenei, kulturális műsorának kiemelt célja a jövőben, hogy új előadókat fedezzen fel – és ezúttal nem A Dal egy újabb évadának bejelentéséről van szó.

Április 15-én a nap előadója Muri Enikő a Petőfi Rádióban, amit, hogy mit is jelent pontosan két közösségi média bejegyzésen túl, azt épp akkora kihívás megállapítani, mint biztos információkat találni az énekesnő munkásságáról. Azon túl ugyanis, hogy Muri a musical és színházi karrier mellett pár kislemezt és egy 14 évvel ezelőtt megjelent nagylemezt is kiadott annyi bizonyos, hogy szívesen énekel párkapcsolati válságról. Ezt néha visszafogottabb képekkel teszi, mint a nap előadójaként a rádióban is játszott Velem ma éjjel című dalban, amiben az énekesnő biztosít róla, még az “ordas hazugságot” is elhiszi. De a művésznő használ ennél nagyobb horderejű képeket is, mint a két ember közötti falak leomlását a bibliai Jerikó városának összeomlásához hasonlító angol nyelvű Jericho című dal. Ezeket a költői képeket neszelhette meg a Petőfi Rádió is, amely a nap előadóját a közösségi médiában a Minden összedől című dallal ünnepelte.

Muri Enikő volt az állatorvosi lova annak a mondhatni bonyolult kapcsolatnak, amely az elmúlt években a valós magyar zenei élet és a közmédia között felépült.

Különösebben népszerű zenei munkásságra sem volt szükség, elég egy jól irányzott Himnusz éneklése a kormány egyik pártrendezvényén (ahogyan történt ez Muri esetében) vagy a miniszterelnök felhívására alapítani egy saját Digitális Polgári Kört (ahogyan tette ezt Dopeman “DopeArcok” néven). Így történhetett meg, hogy előbb kerül a Petőfi Rádióba a nagylemezzel utoljára 16 évvel ezelőtt jelentkező Tóth Gabi egyik dala, vagy beszélhet Nagy Feró a köztévé zenei-kulturális zászlóshajójának is számító műsora, az Esti Kornélnak adott interjúban, milyen viszonya volt egy kiskorú lánnyal még évekkel ezelőtt, minthogy a közmédia különösebb teret engedett volna olyan, jelenleg a magyar zenei színtéren kiemelt népszerűségű (és többek között kormánykritikus megnyilvánulásokról is ismert) előadóknak, mint Azahriah, Dzsúdló, Beton.Hofi vagy a Carson Coma. Utóbbi is csak bizonyos értelemben kakukktojás, a kormánykritikus Feldobom a követ című dalukat például egyszer pont akkor tűzte műsorára a Petőfi Rádió, mikor 2023 őszén épp hatalmas leépítés volt a szerkesztőségben (Azahriah az elmúlt egy hónapban mindössze ötször kapott műsoridőt két dal – Four moods, Introvertált Dal – erejéig, szemben például a nála közel tízszer többet játszott Tóth Gabival).

Most, bár egyelőre a Petőfi Rádió kínálatán ez nem látszik, új előadók előtt is kinyílhatnak a közmédia kapui. Az Esti Kornél április 13-ai adásában a műsorvezetők jelezték, “új fejezet kezdődik” és sokkal szélesebb körben mutatnak majd be többek között zenészeket, előadóművészeket. Így van némi esély egy korábban a közmédiában cenzúrázott Beton.Hofi interjúra vagy talán még egy Azahriah portréra is, feledve, hogy júliusban az M1 Híradó még külön blokkot szentelt annak, hogy az énekes dalai “agresszívek” és a “kábítószert népszerűsítik“.