Vidnyánszky Attila: A következő évad meghirdetésével egyelőre várunk

2026-04-15 17:56:00 CEST

A Nemzeti Színház vezérigazgatója lapunk megkeresésére megerősítette, hogy rendkívüli társulati ülést tartottak.

Az országgyűlési választás után rendkívüli társulati ülést hívott össze kedden Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója - erősítette meg a Népszava megkeresésére.

A rendkívüli társulati ülésről szóló értesülés után lapunk arra volt kíváncsi, valóban volt-e ilyen ülés, illetve mi történt ott, mivel indokolták az összejövetelt és felvetődött-e valamilyen változás, beleértve a személyi változásokat is. Vidnyánszky Attila kérésére válaszát teljes terjedelmében közöljük:

„A Nemzeti Színház társulata kedden társulati ülést tartott, amely egy általános helyzetértékelést szolgált. A jövőre vonatkozóan nem hangzott el konkrét információ, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos kormányzati iránymutatás, így döntés sem született. Az igazgatói kinevezésem 2028 nyaráig szól.

A színház működése a megszokott rendben folytatódik, jelentős feladatok állnak előttünk: zajlik a 13. MITEM fesztivál május 11-ig, a kassai színházzal közös előadás ismét műsorra kerül, májusban Dél-Koreában, a 23. Busan Nemzetközi Előadó-művészeti Fesztiválon mutatjuk be a Körhinta című előadást, a Nemzeti Színház ad otthont a Roma holokauszt megemlékezésnek, előadásunk szerepel az OSZT versenyprogramjában, valamint azon kívül az off programban is jelen leszünk, és az évad végén Gödöllőn szabadtéren mutatjuk be a Csíksomlyói passiót.

A következő évad meghirdetésével egyelőre várunk. Az elmúlt időszak sajtómegjelenései is foglalkoztak esetleges személyi változásokkal; ilyen helyzetben nem kívánjuk a leendő vezetőt előre meghatározott döntési keretek közé helyezni.”

A színházigazgató ehhez még annyit jegyzett meg, hogy további információval jelenleg nem tud szolgálni.