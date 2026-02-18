politika;színház;Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;MITEM;

Vidnyánszky Attila: Nyugatról egyre nehezebb vendégelőadást hívni, az ottani előadások gyakran politikai harcszíntérré teszik a színházat

Érkezik a Nemzeti Színházba a 13. Mitem.

2026. április 10-én kezdődik és egy hónapon át tart a 13. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (Mitem) a Nemzeti Színházban. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a tegnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Nyugatról egyre nehezebb vendégelőadást hívni a fesztiválra, mert szerinte az ottani előadások gyakran politikai harcszíntérré teszik a színházat, az esztétikumot felülírják a megfelelő politikai üzenetek. Példákat Vidnyánszky Attila nem említett, de korábban a Mitemen előfordultak már ideológiai konfliktusok német vagy osztrák színházakkal. Az eddig közreadott mostani válogatásban sem bukkannak fel az említett országokból teátrumok, miközben a Nemzeti Színház vezetője hangsúlyozta: a Mitem továbbra is törekszik a sokszínűségre és a párbeszédre. A meghirdetett programban eddig kilenc előadás szerepel, de várhatóan bővül még a műsor kisebbségi teátrumokhoz kötődő, illetve a magyar szerb kulturális évad keretében érkező produkciókkal is.

A fesztivált a szatmárnémeti Harag György Társulat III. Richárdja nyitja, amelyet a Román Országos Színházi Szövetség két UNITER-díjjal is elismert. Érkezik az Andrei Șerban által a bukaresti Nemzeti Színházban rendezett Stuart Mária, Schiller klasszikusát izgalmas politikai trillerré alakítja át Robert Icke modern átirata. A nemrég elhunyt francia drámaíró, rendező és képzőművész, Valère Novarina Gondolatalakok című vizuális költeménye is helyet kapott a válogatásban. Ez volt a rendezőnek a saját párizsi társulatával az utolsó előadása. Belgrádból jön Molière A képzelt beteg című darabja, Nápolyból a Pinokkió, mi egy ember? című előadás. A Feledi Project és a horvát Asterion Project a Kanáripaprikás című koprodukciót készíti el a Mitemre.

A Nemzeti Színház április 24-i premierje, a Szívem királynője is szerepel a programban. Viktor Rizsakov rendező az előadásról azt mondta, hogy a történet az öregedésről, a világtól való búcsúzásról, az álmainkról szól. Vidnyánszky Attila kérdésünkre közölte: a Mitemet a kulturális tárca évek óta 200 millió forinttal támogatta, most az új kisebbségi blokk miatt ez az összeg 270 millióra nőtt. 

