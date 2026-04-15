Orbán Viktor lengyel szövetségesei elismerték, nem igaz, hogy Magyar Péter kutyát sütött, de nem kértek bocsánatot

2026-04-15 19:07:00 CEST

Miképp azért sem kértek bocsánatot, hogy Jarosław Kaczyński beteg társadalomnak nevezte a magyart. A lengyel kormánypárt egy képviselője a szejm etikai bizottságához fordult az ügyben.

Tegnap lapunk is beszámolt róla, hogy Jarosław Kaczyński, a Fidesszel szövetséges korábbi lengyel kormánypárt, a jelenleg ellenzékben politizáló Jog és Igazságosság (PiS) elnöke egy orosz eredetű dezinformáció visszamondásával indokolta, miért nem gratulál Magyar Péternek a választási győzelemhez, s ezzel a lendülettel a magyar társadalomba is belerongyolt egy kicsit.

Jarosław Kaczyńskitől a lengyel Polsat televízió riportere próbálta megtudni, miért nem gratulált a Tisza Párt magyarországi választási győzelméhez Magyar Péternek, a PiS elnöke pedig meglepő választ adott. Gondolatmenetét azzal kezdte, hogy Magyar Péter győzelme azt jelzi, az európai társadalmak teljesen érzéketlenné váltak a drasztikus tényekre. Majd a magyar választópolgárokra is tett egy megjegyzést: elmondása szerint beteg társadalom az, ahol olyan ember győzhet, aki a magánéletében is olyan hallatlan dolgokat követett el, hogy nem lehetne helye a közéletben. Majd tényként fogalmazva kijelentette, Magyar Péter egyszer mikrohullámú sütőben megsütött egy kutyát. „Ilyen embernek én nem gratulálok” - jelentette ki. A lengyel politikus valószínűleg egy kamuoldalnak dőlt be, amely Varga Judit volt igazságügyi miniszternek egy nem létező életrajzi könyvére hivatkozva állította, hogy a Tisza Párt elnöke - Varga Judit volt férje - kutyát sütött. Azt egyébként maga Varga Judit is cáfolta, hogy bármilyen életrajzi könyvet írt volna.

A TVP szerint Jarosław Kaczyński kijelentései után a Donald Tusk-féle lengyel kormánypárt, a Polgári Koalíció európai parlamenti képviselője, Krzysztof Brejza a szejm etikai bizottságához fordult, s kezdeményezte a PiS elnökének megbüntetését, amiért „abszurd hazugságokat ismételgetett” a leendő magyar miniszterelnökről.

A Notes from Poland pedig arról írt, hogy azóta a PiS szóvivője elismerte, Kaczyński tévedett. Ezt azzal indokolta, hogy „a média által terjesztett információkra támaszkodott”. Bocsánatot azonban nem kért, sőt, közölte, hogy a PiS vezetője kitart a Magyarral szembeni egyéb kritikái mellett, miszerint „nem lenne szabad léteznie a közéletben”.

Lengyelországgal egyébként már a PiS által alakított Morawiecki-kormány idején megromlott az Orbán-kabinet viszonya annak oroszbarátsága miatt. A korábbi lengyel kormánypárttal aztán a Fidesz oly módon igyekezett helyreállítani a viszonyt, hogy több, a Donald Tusk vezette lengyel kabinet felállása után korrupciós vád alá helyezett PiS-es politikusnak politikai menedékjogot adott, ennek keretében került Magyarországra Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter, valamint a helyettese, Marcin Romanowski is. Jarosław Kaczyńskit így feltehetően az zaklatta fel ennyire, hogy Magyar Péter tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatóján tette egyértelművé, hogy a továbbiakban nem fognak körözött bűnözőket Magyarországon bújtatni, következésképpen Ziobro és Romanowski is hamarosan csomagolhat. Emellett feltehetően az is zavarja Kaczyńskit, hogy a jelenlegi lengyel miniszterelnök, Donald Tusk - akinek pártja, a Polgári Platform (PO) a Tiszához hasonlóan az Európai Néppárt tagja - lelkes támogatója a magyar kormányváltásnak és Magyar Péternek. A feltehetően Orbán Anita által vezetendő új magyar külügy pedig prioritásként is tervezi kezelni a Lengyelországgal való kapcsolatok helyreállítását.