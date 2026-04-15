Többen azt követelik az MTI-nél, hogy szűnjön meg Németh „Pitbull” Zsolt hírigazgató felügyeleti jogköre

2026-04-15 19:29:00 CEST

A kétharmados kormányváltás után hirtelen többen öntudatra ébredtek az állami médiánál.

A hvg-hez eljutott egy körlevél, amelyben a szerdai állománygyűlést követően kezdtek szervezkedni az MTI munkatársai, azzal a felütéssel, hogy kitört a „parasztlázadás”.

A vezetőségnek írt követelésben az áll, hogy állítsák vissza a független, szakmai alapon nyugvó hírszolgálatatást és szüntessék meg az eddig kézivezérlést gyakorló Németh „Pitbull” Zsolt hírigazgató felügyeleti jogkörét. A hvg.hu úgy tudja, már több mint 90 dolgozó írta alá a petíciót, címzettjei pedig a hírhamisító Papp Dániel MTVA-vezérigazgató, Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, valamint Németh „Pitbull” Zsolt hírigazgató.

Előzőleg a Népszava már beszámolt arról, hogy állománygyűlés volt a közmédiában, az MTVA Hírigazgatóságának a Pitbull becenevű csatornaigazgatója pedig arról beszélt, hogy ameddig ő hivatalban van, addig marad a cenzúra és a kézi vezérlés, akinek pedig ez nem tetszik, az menjen el szabadságra. Magyar Péter szerda reggeli élő interjújából készült tudósításból ki is vágták azt a részt, amikor a Tisza Párt elnöke Rogán Antalról és Várhegyi Attiláról beszélt.

Egy lapunknak nyilatkozó szerkesztő szerint az MTI kifizetőhely lett, rengeteg tehetségtelen embert vettek fel, kirúgni pedig nem lehet őket.

A hvg.hu szerint az MTI-nél most azt követelik, álljon vissza a nemzeti hírügynökség szerkesztőségi autonómiája, ismét ők dönthessenek arról, hogy mely eseményeket tudósítják és ők határozhassák meg a tudósítások felépítését, saját szakmai alapelveik alapján. Kizárólag hírérték alapján dőljön el, hogy miről tudósítanak, „magunk írjuk-szerkesztjük az anyagokat”, „nem küldjük külső ellenőrzésre a tudósításokat” - sorolták, mit szeretnének elérni.