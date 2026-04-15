„Szia, Tóth Gabi vagyok, a frakcióból telefonálok” – Így vették volna rá Pásztor Annát fideszes fellépésekre

fellépés;Fidesz-frakció;Kocsis Máté;Tóth Gabi;Pásztor Anna;

2026-04-15 19:02:00 CEST

Az Anna and the Barbies énekesnője nem politizál, zenekara politikai felkérésre sehol nem lép fel, NER-es kolléganője mégis arra akarta rábeszélni, menjen be Kocsis Mátéhoz, a Fidesz-frakcióvezetőjéhez.

Két hónapja felhívta a fideszes rendezvényekről, az elmúlt kampányban a digitális polgári körök sportcsarnokokban rendezett gyűléseiről ismert Tóth Gabi Pásztor Annát – ezt a Duna TV Azt beszélik című szórakoztató műsorában állandó vendégként fellépő énekesnő nyilatkozta a Telexnek. Az Anna and the Barbies zenekar alapítója azután beszélt kolléganőjének akciójáról, hogy a műsor szerdai felvételekor azt érezte, a készítők között sokan megkönnyebbültek a vasárnapi választási eredmények után.

– „Szia, Tóth Gabi vagyok, a frakcióból telefonálok” – idézte a portál Pásztor Anna és a NER-es énekesnő közti beszélgetést előbbi elmondása alapján. Eszerint Tóth azt mondta neki, hogy be kellene mennie a Fidesz-frakcióba beszélgetni Kocsis Máté frakcióvezetővel.

– Tóth Gabi akkor azt is mondta, olyan előadókat keresnek, akik nem politizálnak a koncertjeiken, és fellépéseket vállaltak volna, feltehetően a Fidesz-frakció megbízásából – olvasható cikkben, s erre Pásztor Anna állítása szerint úgy reagált, hogy fellépésekkel kapcsolatban a kiadóját és a menedzserét kell megkeresni, de politikai felkérésekre sehol nem lépnek fel.

A Telex felidézte, hogy március végén, a Partizánhoz eljutott dokumentumból derült ki, hogy Tóth Gabi a kampányrendezvényeken való fellépései mellett hivatalos munkaviszonyban is áll a Fidesz-frakcióval. – A kiszivárgott szerződés alapján egy képviselő személyi titkáraként dolgozik, ezért havi nettó 1,33 millió forintos fizetést kap. Munkáltatóként Kocsis Mátét tüntették fel a szerződésben. De árulkodó volt az is, amikor pár éve egy fideszes emailcímről pattant vissza egy Tóth Gabi sajtósának küldött sajtómegkeresés – tették hozzá.