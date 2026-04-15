A Pitbull becenévre hallgató MTVA-igazgató közölte a dolgozókkal, hogy ameddig ő hivatalban van, addig marad a kézi vezérlés és a cenzúra

2026-04-15 17:45:00 CEST

Állománygyűlés volt közmédiában, az MTVA Hírigazgatóságának a Pitbull becenevű csatornaigazgatója pedig arról beszélt, hogy még egy hónapig minden marad a régiben. Magyar Péter szerda reggeli élő interjújából készült tudósításból ki is vágták azt a részt, amikor a Tisza Párt elnöke Rogán Antalról és Várhegyi Attiláról beszélt. Egy lapunknak nyilatkozó szerkesztő szerint az MTI kifizetőhely lett, rengeteg tehetségtelen embert vettek fel, kirúgni pedig nem lehet őket.

Rengetegen fellélegeztek az MTVA munkatársai közül a Tisza Párt győzelme után, takarítók és irodisták tömege nézte a szerda reggeli Magyar Péter-interjút az állami tévében a stúdió előtt. Németh Zsolt, az MTVA Hírigazgatóságának a csatornaigazgatója később egy állománygyűlésen azt mondta a dolgozóknak, hogy szerinte az új kormány lecseréli majd az MTVA vezetését, az új vezetés pedig új emberekkel tölti meg az állományt – árulta el lapunknak egy jelenlévő dolgozó. A csatornaigazgató úgy véli, létszámleépítés is várható, ezentúl pedig a fizetés is kisebb lehet.

A Pitbull becenévre hallgató Németh Zsolt a szerdai állománygyűlésen elmondta, ameddig ő hivatalban van, addig marad a cenzúra és a kézi vezérlés – erősítette meg lapunknak két jelenlévő forrás is. A csatornaigazgató számításai szerint ez az állapot nagyjából egy hónapig tarthat, ameddig megalakul az új, Magyar Péter vezette Tisza-kormány.

Elmondta, hogy aki nem bírja már ezt az egy hónapot, menjen el szabadságra.

Az egyik munkavállaló megkérdezte a csatornaigazgatót, hogy továbbra is számíthatnak-e olyan „okosságokra”, mint ami legutóbb történt. Magyar Péter szerda reggeli élő interjújából készült tudósításból ugyanis ki kellett vágniuk azt a részt, amikor a Tisza Párt elnöke Rogán Antalról és Várhegyi Attiláról beszélt. Németh Zsolt erre azt válaszolta, hogy igen. Kérte a munkavállalókat, hogy „ne hecceljék egymást” és éljék ki egymáson a választási eredmény okozta örömüket vagy fájdalmukat. Az MTVA-nál ugyanis rendkívül sokan örültek a Tisza Párt választási győzelmének.

Egy jelenlévő munkatárs szerint a csatornaigazgató az állománygyűlésen azt bizonygatta, hogy tőle már nem megy felfele publikálandó anyag ellenőrzésre, egy MTI-nél dolgozó szerkesztő szerint azonban ez nem igaz, számtalanszor előfordult, hogy Németh Zsolt csak 5-6 órával később küldte vissza a neki ellenőrzésre elküldött cikkeket. Sejtése szerint valamilyen államtitkárságra küldték tovább ezeket az anyagokat, ahol eldöntötték, hogy publikálhatók-e. A szerkesztő megerősítette, hogy a Direkt36 által már a 2022-es választás előtt megírt állapotok semmit sem változtak. Továbbra is vannak úgynevezett egyeztetésköteles témák, amely témákban írt cikkeket még a kiadási joggal rendelkező szerkesztőknek is el kell küldeniük a főszerkesztő-helyetteseknek, akik tovább küldik a hírigazgatóknak. Ilyen téma a papi pedofília, a homoszexualitás, az orosz-ukrán háború és a migráció, minden, ami nem vet túl hízelgő fényt az Orbán-kormányra.

– Egy kifizetőhely vagyunk – fűzte hozzá a Népszava kérdésére az MTI szerkesztője, aki elárulta, hogy olyan embereket raktak be magas pozíciókba, akik gyakorlatilag nem csinálnak semmit. Kizárólag az számít, hogy legyen egy jól fizető szerződésük, kirúgni pedig nem lehet őket. Elmondása szerint rengeteg tehetségtelen embert vettek fel mindenféle előzetes egyeztetés nélkül. – Megjelent az ajtóba valaki, hogy ide küldték, mostantól itt fog dolgozni – mesélte lapunknak a szerkesztő.

Az egyik dolgozó dolgozó forrás elmondta lapunknak, hogy rengetegen fellélegeztek, szerinte ugyanis a dolgozók 80-85 százaléka már régóta ellenzéki érzelmű. Magyar Péter interjúja alatt tömegével álltak a stúdió előtt takarítók, technikai emberek és irodisták. A forrás szerint korábban ilyenre nem volt példa.

Magyar Péter beszélt egyébként arról is, hogy fel fogják függeszteni az MTVA szolgáltatását. Németh Zsolt nem érti, hogy ezt pontosan hogyan akarják megtenni, de biztatónak tartja, hogy a Tisza Párt elnöke kiemelte, törvényes keretek között szeretnének eljárni. Ő örülne a legjobban, ha nem kellene hírt adni, de a közmédiának a hatályos jogszabályok szerint hírszolgáltatási kötelezettsége van.