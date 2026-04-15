Petíció indult, hogy Hadházy Ákos pozíciót kapjon valamelyik átláthatósági vagy elszámoltatási részlegnél

2026-04-15 14:05:00 CEST

Vagy más, szakterületéhez illeszkedő független intézményben.

Az aHang civil szervezet honlapján petíciót indítottak Hadházy Ákosért, hogy a leköszönő független országgyűlési képviselő az új kormány valamelyik átláthatósági vagy elszámoltatási részlegénél, vagy más, szakterületéhez illeszkedő független intézményben kapjon őt megillető pozíciót – vette észre a hvg.hu.

A kezdeményezés szervezője szerint Hadházynak elévülhetetlen érdemei vannak a korrupciós ügyek feltárásában. Olyan esetek felgöngyölítése és végigkövetése kötődik hozzá, mint Hatvanpuszta, a honvédség BTR harcjárműveinek szerbiai exportja vagy a sikertelenül digitalizált ingatlan-nyilvántartó rendszer ügye. A petíció elindítója és aláírói szerint a parlamenten kívül is lenne neki való feladat, „természetesen állatorvosként is szükség lenne rá, de talán azon a területen most jobban pótolható”.

Hadházy Ákos harmadik lett a zuglói választókerületben, ezt követően pedig bejelentette, hogy májustól visszatér a szekszárdi állatorvosi praxisához. „A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek, és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. A mostani nagy felhatalmazás lehetőséget és kötelezettséget is ad erre. Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni. Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben. Ezzel kapcsolatban még egy jó hír a mai napra: a jövő hónaptól a szekszárdi Központi Állatkórház kibővített éjszakai és hétvégi ügyelettel áll az állattartók és kedvenceik rendelkezésére” – fogalmazott a független országgyűlési képviselő, aki tíz év után távozik a parlamentből.