Navracsics Tibor megerősítette, hogy visszavonul, a miniszteri Facebook-oldala már el is tűnt

Orbán-kormány;Fidesz;Navracsics Tibor;visszavonulás;Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium;

2026-04-16 06:39:00 CEST

Az ötödik Orbán-kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere korábban azt ígérte: ha nem választják meg egyéniben, akkor otthagyja a politikát. Sajtófőnöke lapunknak ezt megerősítette, hozzátéve, hogy Navracsics visszatér az egyetemre oktatni.

Navracsics Tibor tartja magát korábbi ígéretéhez: otthagyja a politikát és visszamegy tanítani – erősítette meg a Népszavának az Orbán-kormány még pár hétig hivatalban lévő közigazgatási és területfejlesztési miniszterének sajtófőnöke.

Navracsics Tibor eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-ei országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.

A miniszter sajtófőnökét azután kerestük meg, hogy észrevettük, már a tárcavezetői Facebook-oldala is eltűnt. A többi közt arról szerettünk volna érdeklődni, hogy a miniszter mit szól a Tisza Párt kétharmados győzelméhez, és mivel magyarázza a Fidesz választási vereséget, kiket vagy mit tesz felelősé ezért. Megkérdeztük azt is, mit üzenne a leköszönő miniszterelnöknek és Magyar Péter leendő kormányfőnek, illetve hogy miért tette elérhetetlenné a Facebook-oldalát.

De leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy betartja-e korábbi ígéretét, miszerint befejezi politikai pályafutását, ha nem nyer egyéniben, illetve amennyiben igen, mik a tervei a továbbiakban, hol folytatja karrierjét. Bányász Gergőt, Navracsics Tibor sajtófőnökét telefonon értük el, aki megerősítette: a miniszter tartja magát ígéretéhez, befejezi a politikai karrierjét és visszamegy tanítani az egyetemre. „Tanár lesz, tanítani fog” – jelezte.

A sajtófőnöke azt kérte, küldjük el neki a többi kérdéseinket, amelyeket továbbít a miniszternek. Nem sokkal később, szerda délután azonban azt a választ kaptuk, hogy Navracsics Tibor nem szeretne nyilatkozni, valamint a Telexnek február 18-án adott interjúját ajánlotta figyelmünkbe, amellyel kapcsolatban azt közölte, hogy annak tartalma most is áll. A miniszter ebben jelezte: ha nem választják meg egyéniben, akkor visszamegy oktatni és otthagyja a politikát.

„Politikafüggő ember vagyok, és csak akkor esem ki a politikából, ha nem választanak meg. Azért nem kértem magam a listára, mert nem közvetett úton akarok bekerülni a parlamentbe, hanem szeretnék megküzdeni a választópolgárok bizalmáért. (…) Ha a választópolgárok itt helyben azt mondják, hogy nem kérnek belőlem, akkor nyilvánvalóan a magyar politika sem kér belőlem” – fogalmazott akkor Navracsics.

Mint ismert, a miniszter az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanított, és az interjúban is elmondta: reméli, hogy ezekre a helyekre visszatérhet.