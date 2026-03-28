Navracsics Tibor visszavonul a politikától, ha nem nyer egyéniben

2026-03-28 09:14:00 CET

A tárcavezető szerint ha pártja ismét győz, akkor át kell gondolnia viszonyát a városi értelmiséggel is, akikről túl könnyen mondtak le.

Befejezi politikai karrierjét a területfejlesztési és közigazgatási miniszter, amennyiben nem nyeri egyéni képviselőként a körzetében.

Navracsics Tibor a HVG-nek adott interjújában mindezt azzal indokolta, ha a választói nem kérnek az emberből, ne erőszakolja rájuk magát. Ezért is kérte, hogy ne szerepeljen a Fidesz listáján. Ugyanakkor jelezte, szívesen folytatná a munkáját, ám ez Orbán Viktortól függ. Jelezte, számos terve van a területfejlesztésben és az önkormányzatok finanszírozásával.

Szólt arról is, hogy neki nagyon fáj a Fidesz értelmiségi bázisának elvesztése. Ennek egyik okát az egycsatornás kommunikációra vezette vissza. A kormányzati intézkedéseink javát szinte csak érzelmi megközelítésben, és nem érvelő módon támogattuk vagy védtük meg. Ha nyerünk, akkor is át kell gondolnunk a városi értelmiséghez való viszonyunkat, akikről túl könnyen mondtunk le - fűzte hozzá.

A tárcavezető azt nem látja, hogy lemorzsolódtak volna a törzsszavazóik, ugyanakkor azok az ellenzéki szavazópolgárok, akik érthetően frusztráltak voltak, hogy 16 éve vereséget szenved a saját pártjuk, Magyar Péterben látták meg azt, aki talán sikerre viheti őket. Navracsics Tibor szerint az ellenzéki politikus gyűlései, mint műfaj is hozzájárulhattak ahhoz, hogy „ilyen militáns, populista népszónokká vált”.

A Tisza Párttal kapcsolatos állítólagos titkosszolgálati akciókkal kapcsolatban azt mondta, olvasta a nyilatkozatokat, de ő nem látott egyetlen olyan bizonyítékot sem, amely bármilyen szempontból is megalapozta volna az állításokat, hogy itt titkos akció folyt volna az ellenzéki szervezettel szemben. Az Orbán Viktorral kapcsolatos „önmerényletes” feltevéseket bizarrnak nevezte. Az ilyenekkel mindig azok jönnek elő, akik nem ismerik a politikát.