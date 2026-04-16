Nagyszabású razzia kezdődött csütörtök reggel, egy Pest vármegyei polgármestert érint a nyomozás

Nyomoz az ügyészség egy polgármestert érintően – ezzel a címmel adott ki csütörtök reggel egy közleményt a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).
A rövid tájékoztatásban az áll,
„A Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre Pest Vármegyében. A nyomozó főügyészségen 2025 decemberében indult büntetőeljárásban jelenleg több helyszínen zajlanak eljárási cselekmények. A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban közel 20 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködik.”
A KNYF azt írja, az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan ma délután ad.