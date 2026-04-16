Napokkal a választás előtt kapott több tízmilliós támogatást Hankó Balázstól az egyesület, amely Penny-kártyákkal vásárolt volna szavazatokat neki

támogatás;parlamenti választás;Kerepes;Hankó Balázs;

2026-04-16 08:33:00 CEST

54,89 százalékkal nyert a Tisza Párt jelöltje a szavazókörben Kerepesen, ahol azok a Gyár utcai lakók szavaztak, akik támogatását Penny-kártyával akarta megvásárolni a Fidesz. A szavazatvásárlásról a 444 egy videót is forgatott, ebből pedig kiderült, a választási csalást egy Jakab István nevű férfi szervezte, aki a ceglédi roma önkormányzat elnöke és a Hit Gyülekezete prédikátora. A portál most arról számol be, hogy napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól, a távozó kulturális és innovációs minisztertől a Jakab István által vezetett egyesület.

A férfi azt mondta, 10 ezer forintos Penny-kártyát azok kaptak a Gyár utcai roma szegregátumban élők közül, akik „velünk vannak”. Egy, a portál birtokába került hangfelvételen Jakab egyértelműen arról beszél, hogy „minket a Fidesz támogat”, és elvárja azoktól, akik „segítséget kaptak”, hogy „partnerek legyenek. A hangfelvétel a választás hetén, április 7-én készült a Gyár utcában.

Jakab István állítása szerint ő az általa vezetett egyesületen keresztül finanszírozta a Penny-kártyákat. Ez a Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület, röviden a RÍM Egyesület. Nyilvánosan elérhető adatok szerint a RÍM Egyesület az elmúlt három évben rendszeresen kapott több millió forint költségvetési támogatást, főleg a Belügyminisztérium alá tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól, de legalább egyszer a Városi Civil Alaptól is. Ez utóbbin keresztül – jegyzi meg a portál – a kormány 2021-től kezdve finanszírozott álcivil szervezeteket, amelyek aztán a pénzt a Fidesz melletti kampányra költötték.

A videó megjelenése után eljutott a 444-hez további három, úgynevezett támogatói okirat, amelyekből kiderül, hogy

hetekkel a választás előtt a Nemzeti Kulturális Alap terhére összesen legalább 59 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott Jakab István egyesülete.

Ezekről a tételekről közvetlenül a Nemzeti Kulturális Alap fölött rendelkező kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs döntött, aki nem mellesleg pont abban a Pest 06. számú egyéni választókerületben volt a Fidesz jelöltje, ahol Kerepes is van. A támogatások tételesen:

március 23-án a roma hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó, valamint közösségépítő programok megvalósítására 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás,

ugyanazon a napon 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás roma táncház megvalósítására,

majd április 8-án, egy nappal a hangfelvétel készülte után, négy nappal a választások előtt az egyesület 2026. tavaszi-nyári szakmai programjainak megvalósítására Hankó Balázs további 34 millió forint egyedi támogatást ítélt oda Jakab egyesületének.

Hankó Balázs a videóban azt mondta, Jakabot Sztojka Attilán, a Belügyminisztérium roma ügyekért felelős államtitkárán keresztül ismerte meg, és „az egész roma telep reintegrációjában” egyeztek meg egymással. Hankó szerint ebbe nem tartozik bele, hogy ajándékkártyát kapnak azok, akik rá szavaznak.

László Endre Márton, a Tisza győztes jelöltje a portálnak arról számolt be, hogy a választás napján több visszajelzés is eljutott hozzá olyan Gyár utcai lakosoktól, akik kaptak Penny-kártyát Jakabtól, de végül a Tiszára szavaztak. „Volt, aki a szavazókör előtt jött oda hozzám, hogy ő is kapott pénzt, de rám szavazott” – fogalmazott.

Kerepes polgármestere, a független Gyuricza László április 13-án arról posztolt, hogy a 444 videója alapján feljelentést tett a választás rendjének megsértése miatt a Gödöllői Rendőrkapitányságon.