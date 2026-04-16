Véget ért a szavazatok újraszámolása a keszthelyi választókerületben

Veszprém megye;újraszámlálás;Keszthely;Tisza Párt;

2026-04-16 14:02:00 CEST

A szavazatkülönbség tovább csökkent, a tiszás Varga Balázs azonban 48 vokssal így is viszi a mandátumot.

Befejeződött a szavazatok újraszámlálása a Zala vármegyei 2. számú egyéni választókerületben szerda kora este. Az újraszámlálás után nem változott a jelöltek sorrendje, továbbra is Varga Balázs (Tisza Párt) a mandátum várományosa.

Mint arról lapunk is beszámolt, újra kellett számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú (keszthelyi) egyéni választókerületben, mert az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, és a második helyezett jelölt kérte a szavazatok újraszámlálását.

A Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben rendkívül szoros eredmény született: Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje 24 977 szavazatot szerzett, míg Nagy Bálint, a Fidesz-KNDP jelöltje 24 918 szavazattal végzett a második helyen.

A minimális különbségre tekintettel Nagy Bálint kérelmet nyújtott be a szavazatok ismételt megszámlálása érdekében, a választási eljárásról szóló törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy száz vagy annál kisebb különbség esetén a második helyen végzett jelölt indokolás nélkül, a kis különbségre tekintettel kérelmezze a szavazatok újraszámlálását.

Az NVI választási portálja szerint rögzítették az újraszámlálás eredményét, ennek értelmében Varga Balázs 24 969 szavazatot szerzett, Nagy Bálint pedig 24 921-et. Az újraszámlálás tehát hárommal több szavazatot állapított meg a fideszes képviselőjelöltnek, de ez még így sem volt elegendő ahhoz, hogy megfordítsa az eredményt.

Továbbra is előzetes eredményről beszélhetünk, a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg legkésőbb szombaton, miután megszámlálták a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksait is.

A Tisza Pártnak a jelen állás szerint 137, a Fidesz-KDNP-nek 55, a Mi Hazánknak pedig 6 mandátuma lesz az országgyűlésben. A kétharmadhoz 133 mandátum szükséges. A végleges mandátumszám azután dől el, hogy a levélszavazatokat és a külföldön leadott szavazatokat is összesítik.