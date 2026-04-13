Újraszámolják a szavazatokat a keszthelyi választókerületben

2026-04-13 23:16:00 CEST

A Zala vármegyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerületben rendkívül szoros eredmény született, mindössze 59 szavazat volt a különbség a tiszás képviselőjelölt javára. A Fidesz-KNDP jelöltje kérte a szavazatok újraszámlálását, amely sajtónyilvános esemény, azon a nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek.

Újra kell számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú (keszthelyi) egyéni választókerületben, mert az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál, és a második helyezett jelölt kérte a szavazatok újraszámlálását. A keszthelyi országgyűlési egyéni választókerületben az újraszámlálás sajtónyilvános esemény, azon a nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfőn.

A Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben rendkívül szoros eredmény született: Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje 24 977 szavazatot szerzett, míg Nagy Bálint, a Fidesz-KNDP jelöltje 24 918 szavazattal végzett a második helyen. A minimális különbségre tekintettel Nagy Bálint kérelmet nyújtott be a szavazatok ismételt megszámlálása érdekében, a választási eljárásról szóló törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy száz vagy annál kisebb különbség esetén a második helyen végzett jelölt indokolás nélkül, a kis különbségre tekintettel kérelmezze a szavazatok újraszámlálását.

Az oevb megvizsgálta a kérelmet, és hétfőn döntött a vasárnap leadott szavazatok újraszámlálásáról, amelyet a helyi választási bizottságok végeznek el. Az NVI közölte: az újraszámlálás idejére, a több szavazókörös települések helyi választási bizottságaiba (hvb) az érintett jelöltek és jelölőszervezetek megfigyelőt bízhatnak meg az újraszámlálás felügyeletére. Az egy szavazókörös településeken a hvb-be az országgyűlési választásra delegált bizottsági tagok is részt vesznek a számlálásban.

Az újraszámlálás elvégzésére a hvb a mellette működő választási iroda tagjait bevonhatja. Az újraszámlálás sajtónyilvános esemény, és azon a nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek – írták. Tudatták azt is, hogy az eljárás lezárását, továbbá a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását követően Zala vármegyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg a végleges eredményt.

A leadott szavazatok feldolgozottsága 98,22 százalékos. Az újraszámlálás után eldől, hogy a Tisza Pártnak várhatóan 137, avagy eggyel kevesebb mandátuma lesz az országgyűlésben. A kétharmadhoz 133 mandátum szükséges, így ha még el is buknak egyet, ugyanúgy kényelmes alkotmányozó többséggel rendelkeznek majd. A Fidesz képviselői várhatóan 55-56 helyet kapnak, a végleges mandátumszám azután dől el, hogy a levélszavazatokat és a külföldön leadott szavazatokat is összesítik a következő héten.