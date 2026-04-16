Kitart az MCC brüsszeli kirendeltsége az Orbán-kormány bukása után is

2026-04-16 16:26:00 CEST

Bár tapasztalható némi bizonytalanság, a kommunikációs vezető szerint könnyebb a bezárásról beszélni, semmint megcsinálni.

Nem befolyásolja a vasárnapi választás az MCC brüsszeli központjának működését - írja a Politico a szervezet közlésére hivatkozva.

A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodája ugyanakkor komoly bizonytalanság elé néz, miután a hivatalba lépő miniszterelnök, Magyar Péter egyértelművé tette: megvonná a szervezettől az állami forrásokat.

A lapnak nyilatkozó források szerint az MCC Brussels már készül a várható politikai nyomásra: alternatív finanszírozási lehetőségeket és jogi lépéseket is mérlegelnek, miközben abban bíznak, hogy konzervatív, euroszkeptikus álláspontjuk a jövőben is közönségre talál. Frank Füredi, a brüsszeli iroda igazgatója a választás után két nappal egy rendezvényen arról beszélt: szerinte az új kormány megpróbálhatja ellehetetleníteni az MCC működését, de bízik abban, hogy összefogással a szervezet fennmaradhat, függetlenül a Magyar-kormány lépéseitől.

Az MCC brüsszeli kirendeltségét sokan az Orbán-kormány egyik brüsszeli szócsövének tartják, még akkor is, ha a szervezet saját magát függetlenként határozza meg. Az intézmény az elmúlt években az Európai Unió egyik leghangosabb és legvitatottabb bírálójává vált, fennmaradása pedig azt jelezné, hogy Orbán értékei továbbra is jelen maradnak az Európai Unió központjában.

A négy éve alapított intézet időközben az európai jobboldal egyik meghatározó szellemi műhelyévé nőtte ki magát: több közös rendezvényt szervezett a Patrióták Európáért csoporttal, és az uniós civil szervezetek támogatásának csökkentését célzó törekvések élére állt. John O’Brien kommunikációs vezető szerint az MCC Brussels független szervezetként a jövőben is folytatja kutatási és elemző munkáját, valamint továbbra is számon kéri az uniós intézményeket. Úgy fogalmazott: a bezárásról könnyebb beszélni, mint végrehajtani.

A háttérfolyamatokat ismerő egyik forrás szerint a brüsszeli központnak a következő néhány évre elegendő forrása van, és ha ez a pénz elapadna, más, velük rokonszenvező támogatók is finanszírozóként léphetnek be. A választás utáni helyzetértékelő rendezvényükön - amelyet egy elegáns brüsszeli magánklubban tartottak - az MCC vezetőin semmilyen jelét nem lehetett látni a bizonytalanságnak.