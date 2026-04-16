Kamionnal ütközött egy személyvonat Dunaszerdahelyen, egy ember meghalt (videó)

2026-04-16 15:05:00 CEST

A vonatszerelvény kisiklott.

Kamionnal ütközött egy személyvonat a felvidéki Dunaszerdahelyen csütörtök délelőtt, a teherautó vezetője meghalt, a vasúti szerelvényen utazók közül többen könnyebben megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A balesetben a Leo Express vasúti társaság REX 1433-as vonatja ütközött a kamionnal egy fényjelzéssel ellátott, de sorompókkal nem felszerelt dunaszerdahelyi vasúti átjárónál. A vonatszerelvény kisiklott.

A teherautó vezetője meghalt, a vonaton utazók közül húszan könnyebben megsérültek a szétrepülő ablakszilánkok miatt - közölte a vasúti társaság. A sérülteket a helyszínen ellátták a mentőegységek.

Az Új Szó helyszíni videóját itt nézheti meg.