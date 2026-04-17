A jó tanár kussol

oktatás;könyvbemutató;Tanítanék Mozgalom;Berkesi Zsuzsa;

2026-04-17 12:05:00 CEST

Az iskolai szexuális zaklatásról írt könyvet Berkesi Zsuzsa pedagógus, aki szerint évtizedek kellenek majd ahhoz, hogy egy működő gyermekvédelmi rendszert építhessünk.

„Sokak szerint az a jó tanár, aki kussol” – foglalta össze az oktatásügy problémamegoldó képessége és a benne dolgozók közötti kapcsolat jelenlegi helyzetét Berkesi Zsuzsa pedagógus. Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója kérdezte szerda délután Itt halnod kell című könyvének bemutatóján az írót, aki nemcsak a 2016-os, az állami köznevelési feladatokat ellátó Klebelsberg Központ ellen tiltakozó pedagógusok összefogásában vett részt, hanem bő egy évtizede foglalkozik gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélések áldozataival is.

2013-ban még Anoni Mara álnéven, Bűn vagy bűnhődés címmel jelent meg egy kötete hasonló témában, amely az őt ért gyerekkori szexuális bántalmazás feldolgozása ihletett. Az elmúlt években – amely alatt pedagógusi munkája mellett aktívan segített hasonló sorsú áldozatoknak a traumák feldolgozásában – annyi változott, hogy úgy érezte, már névvel vállalhatja a kötet szerzőségét. Így születhetett meg egy olyan fikciós mű, amelynek valójában – ahogyan azt Berkesi a könyvbemutatón hangsúlyozta – 80 százaléka igaz.

Még tíz évvel a pedagógusok elégedetlenségi hullámából kinőtt Tanítanék Mozgalom megalakulása után is Berkesi kénytelen volt fikciós keretet adni a műnek, hogy elkerülje a per lehetőségét. A pedagógus Törley kérdésére a könyvbemutatón ugyanis rámutatott: a 2016-os események emléke ugyan sok kollégában él még, de az akkoriban tapasztalt elsöprő szolidaritás már kevésbé. Berkesi szerint ennek leginkább a kirúgástól való félelem az oka, kisebb részben maradtak azok, akikben többek között a düh érzése az erősebb. A pedagógus ezért is gondolta úgy, az Itt halnod kell kötet egyaránt szól a hallgatásról és az elhallgatásról: Berkesi a maga részéről utóbbival kapcsolatban meglehetősen szigorú, véleménye szerint eleve cinkos az a közösség, amely nem jár utána a problémának, ha már a gyanú legkisebb jele egyáltalán felmerül.

A pedagógus szerint a probléma az oktatásügynél mélyebben gyökerezik: nevezetesen a szélesebb magyar közéletben tapasztalható felülről alulra való taposás gyakorlatában. Berkesi szerint ezért is fordulhatott elő, hogy ő maga is beszélt olyan iskolaigazgatóval az évek során, aki még büszke is volt rá, hogy hasonló esetet sikerült elkennie – csak nehogy az iskola jó hírneve beszennyeződjön. „Amit a rendszer csinál velünk, az is egy abúzus. Egy séma alapján működik, mert a szexuális abúzusnak is leginkább a hatalomvágy a mozgatóereje. Azt tapasztaltam, hogy onnantól kezdve, hogy valaki hatalomra kerül, elkerülhetetlenek a torzulások. Ennek egyik eredménye, hogy mindig hárítunk, mindig a másik a hibás” – tette hozzá.

A könyvbemutatóra alig három nappal a választások után került sor, Berkesi a jövővel kapcsolatban szűkszavúan annyit fogalmazott meg: akármi legyen is, a közoktatás terén és a gyermekvédelemben létező súlyos hiányosságok megoldása nem években, hanem évtizedekben mérhető.