Nagy Ervin szerint döntéshozóként távoznia kell Vidnyánszky Attilának

2026-04-16 14:47:00 CEST

A színész, a Tisza Párt parlamenti képviselője ezen túl főleg a „kultúrbéke” megteremtésében vállalna szerepet.

„Mi nem a Fidesz színvonalán cserélgetünk majd embereket, de aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban” – nyilatkozta a HVG-nek Nagy Ervin.

A Nemzeti Színház főigazgatója, Vidnyánszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnöke is, továbbá a A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) vezetője aktívan közreműködik a színházi támogatások elosztásában – az MTT tavaly és idén is jelentős, több milliárd forintos források elosztásáról döntött. Vifnyánszky lpunknak is jelezte: a Nemzeti Színház éléről nem fog önként távozni, ugyanakkor „kormányzati iránymutatás” hiányában nem hirdeti meg a következő színházi évadtervet.

Nagy Ervin színművész a Fejér megye 4. számú egyéni választókerületéből jutott parlamenti mandátumhoz, a Tisza-kormány lehetséges kulturális minisztereként rebesgetik a nevét. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: dísznek nem akar sehova ülni, de fontos szerepet játszana a magyar kulturális életnek az európai kapcsolatokhoz, forrásokhoz való visszatérésében, és főleg a „kultúrbéke” megteremtésében.

Nagy Ervin szerint a leendő kulturális vezetésnek el kell távolítania mentesíteni kell a politikától a szakmai döntéshozatalt, fel kell élesztenie és szigorúan ellenőriznie azokat a támogatásokat – például a tao-támogatásokat –, amiket megszüntettek, teret kell adni a fiataloknak a színházakban. Ígérete szerint a múzeumokat, közgyűjteményeket nem fogják politikai ötletek alapján „hurcibálni”.