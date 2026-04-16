Még nem árulja el a KDNP, hogy alakít-e önálló parlamenti frakciót, Semjén Zsolt jövője is titok

2026-04-16 16:40:00 CEST

Az önvizsgálat, újrakezdés, köszönetnyilvánítás, és a közösségi képviselet erősítése most mind-mind napirenden van. Esetleges személycseréket illetően is későbbre ígérnek tájékoztatást a kereszténydemokraták.

„Egyénileg és közösségileg is rengeteg beszélgetésen vagyunk túl, és rengeteg beszélgetés áll még előttünk.” – mondta a Népszavának Nacsa Lőrinc. A KDNP frakcióvezető-helyettesét és ügyvezető elnökségi tagját arról kérdeztük: a Fidesztől külön is értékeli-e most pártjuk a választási vereséget.

Nacsa Lőrinc egyelőre nem kívánta elárulni, hogy a következő Országgyűlésben önálló frakcióval folytatja-e a KDNP. – Erre még nem válaszolnék – szögezte le érdeklődésünkre. Bár a KDNP a Fidesszel 20 éve mindig közös listán indult, a 2006-os választás óta a külön frakció a gyakorlat. Ám a vasárnapi választás után a Fidesznek és a KDNP-nek 135 helyett jelen helyzet mindössze 56 képviselője marad összesen, ami akár nagyobb kohéziót tehet szükségessé a két párt között. Az eredmények és a közös lista bejutói alapján egyébként a KDNP-nek továbbra is lehetősége lenne 5 fővel saját képviselőcsoportot alakítani. – Ez a következő időszakban fog kiderülni, mindenkit tájékoztatni fogunk – hárította érdeklődésünket Nacsa Lőrinc.

A kereszténydemokrata politikustól azt is szerettük volna megtudni, hogy felmerült-e Semjén Zsolt lemondása, és a vezetőségváltás. – Három vagy négy napja volt a választás. Az önvizsgálat, újrakezdés, köszönetnyilvánítás, és a közösségi képviselet erősítése most mind-mind napirenden van. Minden, ami ebből következik, vagy nem következik az a jövő zenéje. Az biztos, hogy mi mindig is egy összetartó bajtársias közösség voltunk, és a jövőben is e szerint fogunk eljárni – fejtegette.