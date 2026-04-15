Budapesten mindent vitt a Tisza, a jelöltjei átlagosan kétszer annyi szavazatot gyűjtöttek, mint a fideszesek

2026-04-15 20:23:00 CEST

A főváros valójában évekkel ezelőtt leváltotta a NER-t, de most a régi ellenzéket is süllyesztőbe küldte. A közgyűlésben ugyanakkor „kényszeredett képviselő-mozgatás” jöhet.

Budapest hozta a papírformát. Már a vasárnap napközbeni részvételi adatok sokat elárultak, hiszen a rekorddöntő voksolási hajlandóság különösen a városokban volt jellemző, Budapest lendülete ugyan a nap végére kicsit veszített erejéből, de az urnazárás előtt fél órával így is jócskán az országos átlag feletti, 83,1 százalékos részvételi arányt mutatott. Ennél nagyobb arányban csak Győr-Moson-Sopron, és Vas megyében mentek el szavazni.

A 16 fővárosi választókerület közül aligha meglepő módon Magyar Péter pártelnök körzete, a budai 3-as számú választókerület vonzotta a legtöbb szavazót, itt 87,82 százalékos volt a részvétel. De 86 százalék feletti arányt ért el a II. és a III. kerület egy darabját összeolvasztó 4-es vk, ahol Koncz Áron vállalkozó és Fülöp Attila államtitkár indult, de dobogós helyet ért el a fideszes Dunai Mónikát és a tiszás Porcher Áront felvonultató 15-ös választókerület is (85,5 százalék).

Kivétel csak a VIII. kerületi központú 2 választókerület volt, ahol az országos átlagtól is elmaradva a szavazóknak 75,62 százaléka járult az urnákhoz. A VIII. kerületi központú körzetben Jámbor András jelenlegi országgyűlési képviselő korábban visszalépett, felmérve az esélyeket. A Tisza Bódis Krisztát indította. Ellenfele az űrkutatásért felelős Ferencz Orsolya miniszteri biztos volt, akinek végül fele annyi szavazatot sem sikerült összeszednie. Ide sodorta a választási szél a párt nélkül maradt Csárdi Antalt is, aki korábban az I-V. kerületből álló választókerületben tudott győzni, de most az 1 százalékot se érte el.

Hasonló mintázatot mutatott Budapest mind a 16 választókerülete. A Tisza lesöpörte a Fideszt és a régi ellenzék vissza nem lépő jelöltjeit is. Két választókerületet leszámítva mindenhol 60 százalék feletti eredménnyel győztek Magyar Péter pártjának jelöltjei, a kormánypártiak többnyire fele annyi szavazatot se tudtak összeszedni.

A korábban csatatérként nyilvántartott körzetek bizonytalansága feloldódott a Tisza kampányhajrájában. Még a rendre kormánypárti fölényt mérő Nézőpont Intézet sem számított arra, hogy akárcsak egyetlen egyéni mandátumot is meg tud csípni a Fidesz. Egyedül abban bíztak, hogy a függetlenként induló Hadházy Ákos egyet eloroz a Tisza orra elől Zuglóban. Hatvanpuszta krónikása, a korrupció engedhetetlen ellensége a négy kerületből összekovácsolt, XIV. kerületi központú 6-os számú választókerületben Magyar Péter kampányfőnökével Velkey Györggyel akaszkodott össze. Ellenük Radics Bélát, az alapítványi elszámolási botrányba keveredett fővárosi képviselőjét küldte a Fidesz inkább csak a rend kedvéért, mintsem eséllyel. Itt sem sikerült megakasztani a Tiszát. Velkey a fővárosi a győzelmi aránytól jócskán elmaradva – 53 százalék –, de így is fölényesen maga mögé utasította ellenfeleit. Hadházy Ákos a többi ellenzéki indulóhoz képest nagyon szép eredményt ért el, de meg se közelítette a győztes (16,35 százalék). A két ellenzékire együtt csaknem háromszor annyian szavaztak, mint Radicsra.

Hadházy Ákos indulása és eredménye egyaránt kivételes. A 2022-ben egyéni mandátumot szerzett 19 ellenzéki képviselőből végül csak hatan maradtak a táblán. Ahogy azt korábban megelőlegeztük: az idei választás Budapesten a dörzsöltek és a járatlanok csatája volt, de a voksokat nem a személyi érdemek, hanem a pártnevek alapján osztották. A régi nagy harcosok mind elbuktak, méghozzá nagyon. Varjú László (DK) a 12-es számú választókerületben futott neki. Az időközin még fényes győzelmet arató képviselő (akkor nem indult tiszás), most alig 4 százalékot kapart össze. A körzetet Jakab Zsuzsanna nyerte 63,8 százalékkal. A szocialista Hiller István a 16-os választókerületben indult, ahol Tarr Zoltán Tisza alelnök 59 százalékos eredménnyel verte a fideszes Földesi Gyulát. Hillernek 3 százalék jutott.

Még a voksolás előtt kiszállt az ellenzéki Szabó Szabolcs, aki korábban egymás után háromszor győzte le Csepelen Németh Szilárd Fidesz alelnököt. A Budapestre nem sok kampányenergiát pazarló Fidesz egyedül Király Nóráért lobbizott a Csepelt is magába foglaló 9-es választókerületben (a XXI. mellett a IX., a XI. és a XXII. kerületek egy-egy darabkája is beletartozik). Királyt a XI. kerületből ejtőernyőztek át, nem is tudott a városrészről semmit. A Tisza Kátai-Németh Vilmos látássérült ügyvédet indította, akinek az volt a leglátványosabb dobása, hogy lefutotta a lerobbant Gubacsi-hídon átdöcögő vonatot. Ennyi és a pártlogó elég is volt a fölényes – 61,4 százalékos - győzelemhez.

Budapest valójában évekkel ezelőtt leváltotta a NER-t, de most a régi ellenzéket is süllyesztőbe küldte. A kormánypártnak már 2022-ben is csak a XVII. kerületben szavaztak bizalmat, most ott sem. Bár Dunai Mónika ismét nekifutott, ezúttal az átrajzolt választási térkép szerinti 15-ösben, amelyben a XVII. kerület mellécsapták a XVIII. kerület egy darabját is, de a tiszás fővárosi képviselő Porcher Áron kétszer annyi szavazatot kapott. A DK színeiben Gy. Németh Erzsébet ugrott be itt, aki az előző választáson főpolgármester-helyettesi székét cserélte fel az országgyűlésire, de most ezt is elveszítette. Alig ezer szavazatot kapott.

A 14-es választókerületben, amelyhez a XVI. kerület, valamint a X. és a XVIII. kerület egy része tartozott már január elején a Tisza Párt jelöltjének, az orvos-kutató Szabó Alexandrának fölényét mérték a fideszes Szatmáry Kristóffal szemben, akit a kerület kormánypárti polgármestere ugyan nagyon tolt, ahogy 2022-ben is, amikor még erősen megszorongatta Vajda Zoltán ellenzéki jelöltet. Most szó sem volt szorongatásról, a Tisza-jelöltje hozta a 61 százalékos győzelmet.

Az eszközökben nem igen válogató budavári fidelitasos különítmény liblingje, Böröcz László I. kerületi polgármester jobbkeze, Fazekas Csilla az 1-es választókerületben indult harcba Tanács Zoltán Tisza-jelölt ellen. De hiába nyomták még a belvárosi önkormányzati újságban is Fazekast, ez sem volt elég a győzelemhez. Tanács Zoltán 62 százalék feletti eredményt produkált. A DK-s Herfort Marietta V. kerületi képviselő alig 1,3 százalékot ért el. (A DK pusztító vereséget szenvedett Budapesten, jelöltjeinek alig 1-4 százaléknyi szavazatot sikerült begyűjteniük.)

A budapesti fideszes jelöltek többsége az esélytelenek nyugalmával indult: Steiner Attila államtitkár nem rúgott labdába Magyar Péterrel (63 százalék) szemben. A korábban szinte mindenféle jelöltként kipróbált Kovács Balázs budapesti ügyekért felelős miniszteri biztost ezúttal a fővárosi képviselő Keszthelyi Dorottyával (DK) és Weigand István volt határőrrel (Tisza) ellenében indították a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerület egy részét is magában foglaló 5-ös választókerületben. Weigand fővárosi csúcstartóként 68,1 százalékkal diadalmaskodott. Kovács Róbert X. kerületi polgármestert, Tarnai Richárdot, Pest megye hírhedten kormányhű főispánját és két önkormányzati képviselőt - Gyepes Ádámot és Kocsondi Márkot - is hiába állította csatasorba a Fidesz. Mindegyikükre legalább 30 százalékot vert rá a Tisza jelöltje legyen az pártelnök, volt rendőr, orvos, ügyvéd vagy éppen informatikai tanácsadó.

És a problémák

A Tisza elsöprő győzelme kényszeredett képviselő-mozgatást idézhet elő. A Fővárosi Közgyűlés két tiszás tagja: Bujdosó Andrea frakcióvezető (Pest megyében indult) és Porcher Áron képviselő is egyéni mandátumot szerzett. A bevált káderek újrahasznosítása nem ismeretlen jelenség, csakhogy a Tisza esetében ez érdekes következményekkel járhat. Az összeférhetetlenségi szabályok miatt egyszerre nem lehet valaki országgyűlési és önkormányzati képviselő, illetve parlamenti és EP-képviselő (EP és önkormányzati tisztséget vállalhat egyszerre), az önkormányzati listás jelöltek utólagos pótlására pedig nincs lehetőség.

Bujdosó és Porcher is simán nyert. Így két embert kell pótolni a Fővárosi Közgyűlésben. Nem lesz könnyű menet. A Tisza fővárosi listáján 14 név szerepel, az EP-listán 12. Az EP-választáson 7 mandátumot szereztek, a Fővárosi Közgyűlésben 10 képviselői helyük van. Ehhez összesen 17 ember kellett volna, de ennyi nem volt. A névsorok között így jelentős az átfedés: heten mindkét listán szerepelnek, ketten – Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga – most is kettős szerepet visznek: egyszerre fővárosi és uniós képviselők. Ezt nem tiltják a jogszabályok, de visszatérő támadási alapot szolgáltat a Fidesznek a Fővárosi Közgyűlésben.

Mindkét listát Magyar Péter, a párt elnöke vezeti, ahogy az országgyűlési listát is. Rajta kívül kiesik a jelenlegi EP-képviselők közül Tarr Zoltán is, a párt alelnöke is. A 12 fős EP-listán van még öt név, csakhogy ezek közül kettő - Bujdosó és Molnár - már fővárosi képviselő, ráadásul Bujdosóval már se itt, se ott nem számolhatnak. A megmaradó négy főből még kikerekíthető az EP-kontingens, csakhogy közülük Sopov Ildikó is mandátumot szerzett. (A Tisza országos pártlistáján gyakorlatilag ott volt a teljes fővárosi frakció, de ők nem kerültek befutó helyre.)

A fővárosi frakció pótlása még nehezebb feladvány. A fővárosi listán eredetileg 14 név szerepelt, de erről már korábban kiesett Ordas Eszter, aki lemondott mandátumáról, most pedig az újabb győzelemmel: Magyar Péter, Bujdosó és Porcher. Marad Kulja András és Lakos Eszter, akik így egyszerre lennének EP és fővárosi képviselők. Ezzel a fővárosi Tisza-frakció csaknem fele egy fenékkel ül majd két lovon. Az eddigi gyakorlat szerint a duplázók esetenként nem értek oda a Fővárosi Közgyűlésre. Így ad absurdum előfordulhat, hogy egyszerre négy tiszás is hiányzik a szavazásokról. Az ellenzéki többséget ez nem veszélyezteti, de a DK, a Podmaniczky Mozgalom, Kutyapárt, Tüttő Kata és a volt Párbeszéd maradéka korántsem szavaz egységesen, megosztó kérdésekben még kiszámíthatatlanabbá válhatnak a szavazások.