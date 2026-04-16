Uniós delegáció érkezik a Tisza Párthoz Budapestre

Ugyan még föl sem állt a Tisza-kormány, máris elkezdődnek az informális tárgyalások az Európai Bizottság és a Tisza párt között a befagyasztott uniós pénzekről.
Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője az Euronews hírcsatorna kérdésére csütörtökön még nem árult el részleteket a tárgyalásokról. A szóvivő csak azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak és Magyarországnak is érdeke, hogy minél gyorsabban eredményeket érjenek el, ezért kezdődnek már most az előzetes tárgyalások.
A Magyarországnak szánt uniós pénzekből mintegy 17 milliárd eurót az EU visszatart jórészt a korrupciós kockázat miatt. Magyar Péter a kampányban azt mondta, ezeket a pénzeket haza fogja hozni. Ehhez az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, az igazságügyi rendszer reformját, a média és az oktatás szabadságának visszaadását ígérte meg. Az idő ugyanakkor szorít, ugyanis, ha idén augusztus végéig nem tudunk lehívni nagyságrendileg 10 milliárd eurót, akkor ez a pénz örökre elveszne a jogi határidők miatt.