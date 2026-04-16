Ferencz Orsolya: Nagy Márton teljesítménye nulla, Lázár János hiteltelen

2026-04-16 17:22:00 CEST

Azt továbbra sem árulta el, hogy le kell-e vágni az úgynevezett „nemzeti” oldal testéről Mészáros Lőrincet, vagy Tiborcz Istvánt.

A leköszönő építési és közlekedési, valamint nemzetgazdasági minisztert is súlyos kritikával illette a Fidesz távozó országgyűlési képviselője.

Ferencz Orsolya a 24.hu-nak adott interjújában azt mondta, Nagy Mártonnak sem az emberi minőségét, sem a szakmai munkásságát nem szerette volna minősíteni, mert túl sok jót nem tudott volna róla mondani. Emlékeztetett: a tárcavezető nem politikusként érkezett, hanem mint - állítólag - hatalmas szakmai tudással felkent szereplő. Az ő szaktudása állítólag a gazdaság fejlesztésére vonatkozott:

„annak az eredményét meg is tudjuk ítélni, a nulla egy elég szép kerek szám, hosszan értékelni nem kell.”

Kifogásolta azt is, hogy Nagy Márton „hirtelen elkezdett érteni az űrkutatáshoz is”. Mint mondta, egy „semmilyen szakmai ismerettel, tudással, ez irányú végzettséggel nem rendelkező, teljesen súlytalan, névtelen kormánytisztviselőnek” adták át a területet.

Szólt arról is, hogy nem tartja hitelesnek, amikor Lázár János a luxizásról beszél. „Ez a mondat így önmagában megáll, nem folytatom” - vélekedett. Megjegyezte azt is, hogy a tárcavezetőnek is meg kell adni a lehetőséget, hogy elmondja a saját narratíváját a vereségről. „Elindított egy diskurzust, de nem fejezte be. Feleljen ezekre a kérdésekre!” - fogalmazott.

Ferencz Orsolya azt mondta, egy pillanatig sem volt száz százalékban elégedett a kampánnyal, és hiába nem ért egyet bizonyos dolgokkal, ez „továbbra is egy párt”. Azt nem tudja megmondani, hogy képes lesz-e a Fidesz felállni egy ilyen történelmi vereségből, mivel ezt majd az idő dönti el.

A fideszes politikus arra a kérdésre, hogy le kell-e vágni a nemzeti oldal testéről Mészáros Lőrincet vagy Tiborcz Istvánt is, azt felelte, nem fog neveket mondani. Egyúttal közölte: örülne neki, ha „a NER gumifogalmát lebontva végre mindenki helytállna magáért.”