Új korszak jön, leszerelik az összes parkolóautomatát Budapesten

2026-04-17 05:50:00 CEST

Ezzel párhuzamosan 25 százalékkal emelkednek a várakozási díjtételek.

Budapest teljes területén megszüntetik idén nyáron a parkolóautomatákat. Az erről szóló döntést még 2024-ben hozta meg a Fővárosi Közgyűlés. A végrehajtás időpontját azonban kitolták 2026. július elsejére, mondván a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) időre van szüksége a BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztésére. Ez ugyan még mindig nem készült el, de a parkolóautomatákat mégis leszerelik.

„A BudapestGo fejlesztésére kiírt pályázatra a rendelkezésre álló keretösszeget jelentősen meghaladó ajánlatok érkeztek, így a parkolási alkalmazás egy későbbi fejlesztés része lesz”

– válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, majd hozzátette: a BudapestGo applikációra valójában a kényelmi díj megkerülése miatt lett volna igazán szükség, mivel a főváros ezt nem számolta volna fel. Ám ennek most már nincs jelentősége, hiszen a kormány két hete törölte a kényelmi díjfizetési kötelezettséget. Ezt egyébként a Fővárosi Közgyűlés 2024-ben a parkolási rendelet módosításával egyidejűleg kezdeményezte, élve felterjesztési jogával. (Az Európai Bíróság már 2018-ban kimondta, hogy a magyar állam megsértette az európai uniós jogot azzal. hogy a mobilfizetést állami monopóliummá tette.) Az Orbán-kabinet hosszas vívódás után idén márciusban teljesítette a fővárosi kérést.

A parkolóautomaták leszerelését célzó javaslatot két éve azzal indokolta a városvezetés, hogy az eszközök üzemeltetése abszurdan sokba kerül.

„Akad olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millióba kerül az üzemeltetés. A parkolóóra ugyanakkor jelentős, de nem egyedüli része a költségeknek. A parkolási kiadások kerületenként nézve átlagosan 60-70 százalékát viszik el a bevételnek”

– támasztja alá a korábbi érvelést Kiss Ambrus a fővároshoz érkező kerületi parkolási beszámolók alapján. A városvezetés a parkolásüzemeltetés költségeinek drasztikus csökkenését várja az új rendszertől. A reform szükségességét a korrupció melegágyaként elhíresült parkolási cégek és a rendre botrányba fulladó parkolóautomata beszerzési tenderek is indokolták.

A kerületi önkormányzatok ezzel együtt ragaszkodtak a jelentős bevételt termelő automatákhoz. Tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkolóautomatát üzemeltettek. Több kerület is aggódik a hatályos üzemeltetési szerződés felmondása miatt, de a főigazgató szerint jogszabályváltozásra hivatkozva ezek különösebb bonyodalom nélkül lezárhatóak. Akárhogy is, a fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, így az automaták július elsejétől nem működhetnek tovább.

A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok. Erről az automatáknál sűrűbben – 250 méter helyett 75 méterenként - kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket. A BKK felmérése szerint a kártyás fizetés aránya már most is 90 százalék feletti. A Vitézy Dávid vezette Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság március végi ülésén Gulyás Kristóf fideszes képviselő felvetésére tisztázták, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény hatálya alá tartozó díjak esetén nem jogszabályi elvárás a készpénzes fizetés. A főváros ezzel együtt erősen szűkített formában fenntartja a készpénzes díjfizetés lehetőséget is.

A BKK alaposan körüljárva a kérdést azt javasolta,

hogy a készpénzes fizetőknek tartsák meg a jelenleg is létező sms-ben történő fizetést, illetve új lehetőségként vezessék be a kerületi parkolásüzemeltetési irodákban való a készpénzes törlesztést.

Utóbbi esetében 24 órán belül fix 3 órás díjat kell befizetni, egy napon túl pótdíjat számítanak fel. Arról a bizottsági vitában nem esett szó, hogy a kerületek mennyire díjazzák az ötletet. A bizottság támogatta a javaslatot. A végső döntést a közgyűlés hozza meg áprilisi vagy májusi ülésén.

Az automaták kiiktatása mellett két évvel ezelőtt arról is döntöttek, hogy 2026. július elsejével 25 százalékkal emelik a 2022 őszén bevezetett parkolási tarifákat. Ebben nincs változás. Így

az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra munkanapokon 8 és 22 óra között.

A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kell fizetni de csak este 8-ig.

Míg a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett,

a D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett, mindkét zónában reggel 8 és délután 18 óra között.

A díjból a tervek szerint 25 százalékos kedvezmény illette volna meg a BudapestGO alkalmazáson keresztül fizetőket, illetve a BKK havi közösségi közlekedési bérletet vásárlókat, de ezek a kedvezmények az applikáció elkészültéig nem érvényesíthetőek.

A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása 2027. január elsejétől megszűnik. Lakossági várakozási engedélyt a lakóhelyük környékére az érintett kerülettől ők is kiválthatnak. Ugyancsak jövő januártól büntető tarifával sújtják a „városi terepjárókkal” közlekedőket.

Az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kilogramm feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.