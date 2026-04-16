Jámbor András Fideszről: Ez nem szembenézés, ez kármentés

2026-04-16 18:52:00 CEST

A cél kétharmadánál jár a támogatók gyűjtésében Jámbor András parlamenti képviselő, aki a baloldalnak is szeretne szellemi műhelyet teremteni. A Kutyapártot sajnálja, de a Fidesz úgynevezett szembenézési kísérletét nem tartja hitelesnek.

Tudom, honnan jövök, és tudom, kiknek tartozom. Erről szól a képviselőségem - Jámbor András parlamenti képviselő 2025 nyarán jelentette be, hogy nem indul újra a választáson, és a Tisza kampányát fogja segíteni. Majd meghirdette, hogy 1000 rendszeres támogatót keres, akiknek köszönhetően influenszerként tud közéleti tartalmakat készíteni, és egy új baloldali erő szellemi hátterét, műhelyét megteremteni.

Mások nem így döntöttek, a DK és a MKKP is elindult a választáson - részleges visszalépések és visszaléptetések mellett – a széles körű kritika ellenére. A két párt összesen nem szerzett listán 2 százalékot, az MKKP 1 százalék alatt maradt, ezért most vissza kellene fizetnie a 680 milliós kampánytámogatást.

Jámbor András lapunknak úgy fogalmazott: „az ország győzedelmeskedett, és nekem ez volt a célom”. Ezzel elérte azt, amiért meg is választották 2022-ben, és amiért nem indult újra: a Fidesz bukását. A Kutyapárt a Fidesz és az ellenzék ellenzéke is volt,

a DK pedig szavai szerint az utolsó tagja volt annak a baloldali konglomerátumnak, amelynek a rendszer részben köszönheti a létrejöttét is. A kétfarkúakat sajnálja, beszáll a közösségi gyűjtésbe is nekik.

A Népszavának azt mondta, egyelőre 650 támogatónál jár. A politikus reménykedik abba, hogy összejön a maradék is a mandátuma lejártáig. De lényegesebb az, hogy feltöltsék azt a szellemi űrt, ami a baloldal helyén keletkezett az elmúlt 20 évben, és igyekezzenek nagyobb súlyt adni azoknak a témáknak, ügyeknek, amiket eddig képviselt a parlamentben.

Van-e számára visszaút a politikusi létbe? – kérdeztük, amire azzal válaszolt: „soha ne mondd, hogy soha”, ám egyelőre akarja élvezni a NER leváltását, másrészt az érdekli, hogy egyszer egy győztes, baloldali párt választási buliján ünnepelhessen. Reménykedik abban, hogy ahogy Gyurcsány Ferenc, úgy Orbán Viktor esetében is meghozza ítéletét a magyar nép. Azt érzi, a Fidesz nem akarja levonni a következtetéseket, hogy miként jutottak ide. Ez pedig a hatalom elvesztése után reményei szerint egy gyors lefutású spirálba torkollik, további népszerűségvesztést is vár, majd meglátjuk, ez hogy alakul. Ferencz Orsolya vezetésével a Fidesz most valamiféle szembenézésbe kezdett, de erről Jámbor András azt gondolja, az ország arra is szavazott, hogy legyenek az ügyeknek következményei. Amikor ezek a politikusok kimondják, hogy a felelős Orbán Viktor, de nem teszik hozzá, hogy ez mivel jár, az csak mesedélután. Ez nem szembenézés, ez kármentés.