Lemond Silhavy Máté Tibor, az állami média egyik kuratóriumi tagja

2026-04-17 07:38:00 CEST

A vasárnapi országgyűlési választás eredménye egyértelművé tette, hogy a magyar társadalom rendszerszintű változást követel - állapította meg.

Csütörtökön lemondtam a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagi megbízatásomról. Lemondó nyilatkozatomat az Országgyűlés elnökének hivatalos formában is elküldtem - jelentette be közleményében Silhavy Máté Tibor, az állami média kuratóriumának egyik tagja.

A közleményben Silhavy elismerte, hogy a hazai közszolgálati médiaszolgáltatás sem a korábbi szocialista kormányok idején, sem ma, a jelenlegi formájában pedig különösképpen nem felel meg azoknak a törvényi előírásoknak és nemzetközi sztenderdeknek, amelyek a magyar adófizetők támogatására érdemessé tennék. Ezért közölte:

„Az április 12-i országgyűlési választás eredménye történelmi léptékű, egyértelmű üzenet valamennyi közjogi tisztségviselő számára: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel. Magyarország leendő miniszterelnöke a napokban engem is arra kért, hogy a kuratóriumi tagságomról lemondva engedjek teret a választói akarat érvényesülésének. Ezt a kérést tiszteletben tartom, és döntésemmel eleget teszek a felhívásnak.”

A távozó kuratóriumi tag azt is elismerte, elkerülhetetlen az intézményrendszer, a szerkesztési alapelvek és a finanszírozás radikális átalakítása, ezt a szükséges folyamatot pedig nem kívánja gátolni. Ezzel a lendülettel pedig Magyarország valamennyi közjogi tisztségviselőjét arra kérte, hogy ne dugják homokba a fejüket. „A magyar emberek világos és megkerülhetetlen üzenetet küldtek: eljött az ideje, hogy az eddigi tisztségviselők hátralépjenek, és teret adjanak a társadalom által megkövetelt, halaszthatatlan változásnak” - fogalmazott.