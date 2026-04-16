Türelemre int az állami média egyik vezetője azt követően, hogy az MTI-sek független hírszolgáltatást követelnek

Az új törvények megalkotásáig a hatályos törvények és szabályok szerint kell ellátnia a Magyar Távirati Iroda (MTI) munkatársainak a feladatát.
Többek közt ez olvasható abban a levélben, amelyet a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója küldött válaszul a dolgozók független hírszolgáltatást követelő állásfoglalására. Altorjai Anita - aki korábban Áder János államfő sajtófőnöke volt - a 24.hu birtokába került írás szerint emlékeztetett: köztársasági elnök rövidesen összehívja az Országgyűlés alakuló ülését, melynek létrejöttével a jelenlegi kabinet befejezi működését. Az is ismert, hogy a választásokon győztes párt új médiatörvény megalkotását tervezi, mely a „közmédia” működésére is meghatározó hatással lesz.Többen azt követelik az MTI-nél, hogy szűnjön meg Németh „Pitbull” Zsolt hírigazgató felügyeleti jogköreA Pitbull becenévre hallgató MTVA-igazgató közölte a dolgozókkal, hogy ameddig ő hivatalban van, addig marad a kézi vezérlés és a cenzúra
Mint fogalmazott, a „közmédia részét képező közszolgálati hírügynökség különleges jogrendben, külön törvényben meghatározott feladatokat végez, a médiatörvény, a Közszolgálati Kódex, az SZMSZ és a Hírügynökségi Segédlet szerint látja el feladatát. A hírügynökség Duna Médiaszolgáltató által foglalkoztatott munkavállalói a Munka Törvénykönyve által meghatározott munkaszerződésben foglaltak szerint dolgoznak”.
Altorjai Anita jelezte, hogy az új jogszabályok megalkotásáig az összes dolgozó legyen türelemmel.Magyar Péter: Minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, ami a valóságot közvetíti