Altorjai Anita március 11-én.

Türelemre int az állami média egyik vezetője azt követően, hogy az MTI-sek független hírszolgáltatást követelnek

Minden megy, ahogy a régiben, egészen az új jogszabályok megalkotásáig.

Az új törvények megalkotásáig a hatályos törvények és szabályok szerint kell ellátnia a Magyar Távirati Iroda (MTI) munkatársainak a feladatát.

Többek közt ez olvasható abban a levélben, amelyet a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója küldött válaszul a dolgozók független hírszolgáltatást követelő állásfoglalására. Altorjai Anita - aki korábban Áder János államfő sajtófőnöke volt - a 24.hu birtokába került írás szerint emlékeztetett: köztársasági elnök rövidesen összehívja az Országgyűlés alakuló ülését, melynek létrejöttével a jelenlegi kabinet befejezi működését. Az is ismert, hogy a választásokon győztes párt új médiatörvény megalkotását tervezi, mely a „közmédia” működésére is meghatározó hatással lesz.

Mint fogalmazott, a „közmédia részét képező közszolgálati hírügynökség különleges jogrendben, külön törvényben meghatározott feladatokat végez, a médiatörvény, a Közszolgálati Kódex, az SZMSZ és a Hírügynökségi Segédlet szerint látja el feladatát. A hírügynökség Duna Médiaszolgáltató által foglalkoztatott munkavállalói a Munka Törvénykönyve által meghatározott munkaszerződésben foglaltak szerint dolgoznak”.

Altorjai Anita jelezte, hogy az új jogszabályok megalkotásáig az összes dolgozó legyen türelemmel.

A leendő miniszterelnök emellett a Mol elnök-vezérigazgatójától Magyarország üzemanyagellátás-biztonságával kapcsolatban kér tájékoztatást a mai napon.