Itt a hivatalos bejelentés, halasztja az osztalékfizetést a Mol, az MCC sem kapja meg a 25 milliárdot

2026-04-17 12:17:00 CEST

Magyar Péter előzőleg jelezte, elvárja, hogy az olajcég ne fizessen a Fidesz káderképzőjeként ismert oktatási intézménynek.

A Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolja az igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerüljön kifizetésre – derül ki az olajtársaság péntek reggeli, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) oldalán megjelent tájékoztatásából.

Mint arról beszámoltunk, a múlt héten lezajlott a Mol eredetileg április 23-ra meghirdetett, ám március elején a választások előtti péntekre előre hozott éves közgyűlése. Kiderült, hogy a magyar olajtársaság 25 milliárd forintot ad a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC), emellett kifizetnék csaknem az egész profitjukat.

Magyar Péter csütörtökön egyeztetett Hernádi Zsolt Mol-vezérrel. A leendő miniszterelnök előzőleg jelezte: elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az az Orbán Balázs vezette MCC-nek. A Tisza-kormány alatt ugyanis az állam nem fogja finanszírozni a fideszes káderképzőnek tartott intézményt, terveiket tegnap ismertette is az elnök-vezérigazgatóval.

„A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni” – jelentette ki Magyar Péter a Facebook-oldalán. Később azzal egészítette ki bejegyzését, hogy az olajtársaság vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának, ami most vált hivatalossá.

Az osztalékfizetés halasztásával a Magyar Péter időt nyert, hogy a Tisza-kormány alatt visszaszerezze a Molban lévő lévő állami tulajdonrészt, ami azt jelenti, hogy a Fidesz kampányfőnöke, Orbán Balázs vezette MCC aligha fog 25 milliárdot kapni az olajóriástól. A Portfolio megjegyzi, a Mol részvényárfolyama nagyon élesen reagált a tegnapi fejleményekre, végül 5,9 százalékos eséssel zárta a napot.

Nem mellesleg a halasztással elesik egy MCC-éhez hasonló összegtől a a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány is, amelynek szintén tízszázalékos tulajdonrésze van az olajcégben. Ennek azért van jelentősége, mert az Orbán-kormány miatt befagyasztott EU-s források megszerzésének egyik feltétele az akadémiai szabadság újbóli garantálása, vagyis a Tisza-kormány ki fogja venni magyarországi egyetemeket a rájuk erőszakolt alapítványi fenntartás alól. Magyar Péter erre már hétfőn ígéretet is tett.