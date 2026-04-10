Két nappal a választás előtt a Mol 25 milliárdot ad az MCC-nek, összesen 241 milliárd forint osztalékot dob szét

2026-04-10 17:40:00 CEST

Ahogy azt a Népszava korábban megírta, Orbán Balázs vezette fideszes káderképzőnek 25 milliárd forint csurran-cseppen. A magyar olajcégnél valamiért fontosnak érezték, hogy még április 12 előtt megtarthassák éves közgyűlésüket, és kifizessék csaknem az egész profitjukat.

Lezajlott a Mol eredetileg április 23-ra meghirdetett, ám március elején a választások előtti péntekre előre hozott éves közgyűlése. Közleményük szerint a cég 1,3 milliárd dolláros – 483 milliárd forintos – 2025-ös adózás előtti eredményének 11 százalékos csökkenése ellenére a részvényesek az igazgatóság javaslatát elfogadva a tavalyit 9 százalékkal meghaladó, 241 milliárd forintos osztalék kifizetéséről döntöttek.

Korábbi becsléseink szerint ebből az olajcég 10-10 százalékát hat éve a magyar államtól ingyen átvevő, a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető Maecenas Universitatis Corvini, illetve MCC - Mathias Corvinus Collegium alapítványra egyaránt 25 milliárd, míg az öt éve az államtól és a Moltól szintén ajándékba összesen 10,5 százaléknyi részesedést átvevő Mol-Új Európa Alapítványra közel 26 milliárd forint osztalék eshet.

Bár a Mol a beszédes módosítást hivatalosan nem indokolta, ezúttal az újságírók meghívása és az online közvetítés is elmaradt, lapunk kérdéseire pedig nem válaszoltak. Cégközeli forrásaink

a változtatás mögött nem is a NER-közeli tulajdonosok bevételi igényét, sokkal inkább a lejáró mandátumú kurzusközeli vezetők tisztségének biztos megújítási szándékát sejtették.

A közzétett határozatok szerint így 2031-ig megerősítették a Mol-tulajdonú szlovák Slovnaftot tavaly év végéig vezető Világi Oszkár, illetve Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatósági, valamint Kaderják Péter Fidesz-alapító, korábbi közműhatósági vezető és az Orbán-kormány egykori energia- és klímapolitikai államtitkára, illetve Dorkota Lajos korábbi Fidesz-képviselő és közműhatósági elnök, valamint Ivan Miklos egykori szlovák miniszter, illetve kormányfőhelyettes felügyelőbizottsági tagságát.

Úgy tudjuk,

egy kisrészvényes kikérte Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató véleményét arról, hogy Tarr Zoltán Tisza-alelnök március közepén a Mol részvényesi szerkezetének és vezetőségének átalakítási szándékáról nyilatkozott, amit a cégvezér azzal ütött el, hogy politikával nem foglalkoznak.

Közleményükben Hernádi Zsolt a szigorodó szabályozás, a kőolaj-ellátási zavarok, illetve a Dunai Finomító tűzesete miatt a tavalyi évet eseménydúsnak nevezte, amelyektől szerinte megerősödtek. Keresik a párbeszéd lehetőségét a döntéshozókkal és a térség ellátásához igyekeznek minél több forrást találni. Ismereteink szerint az eddigi fő olajellátásukat biztosító Barátság vezeték ukrajnai zárja, az iráni válság, a finomító 60 százalékos működőképessége és az Adria vezeték horvát üzemeltetőjével folytatott viták ellenére idei, 1,5 milliárd dolláros adózás előtti eredményígéretük változatlanul áll.