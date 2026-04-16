Magyar Péter: Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is

Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytattam Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével - írja közösségi oldalán a parlamenti választáson kétharmados többséget szerzett Tisza Párt elnöke.
A MOL részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított - ismertette Magyar Péter.
Hozzátette:
Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.
A leendő miniszterelnök bejegyzésében felszólította Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.
A pártvezető közölte azt is, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a MOL által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. Ismertette az elnök-vezérigazgatóval a TISZA-kormány terveit e téren. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni - jelentette ki Magyar Péter.