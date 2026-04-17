Csányi Sándor: A kétharmad meglepett, de a Tisza győzelme benne volt

2026-04-17 15:08:00 CEST

Az OTP igazgatóságának elnöke szerint nem a legjobb gazdasági környezetet örökölte a Tisza Párt az Orbán-kormánytól. Korrekt együttműködést akar, a bankvezér szerint ez a magyar gazdaság érdeke is.

Nem a legjobb gazdasági környezetet örökölte a Tisza – jelentette ki Csányi Sándor, az OTP igazgatóságának elnöke a pénzintézet pénteki éves rendes közgyűlésén.

Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a hatása a kormányváltásnak, a Portfolio szerint a bankvezér elmondta: a Tisza Párt felhatalmazása nagy lehetőség és komoly felelősség is. Úgy látja, a piaci reakciói pozitívak, és kiemelte, hogy amit eddig tudnak a Tisza-kormány lehetséges minisztereiről, az biztató. Azt is mondta, hogy harmincnegyedik éve vezeti az OTP-t, amely ebben az időszakban mindig megpróbált középen állni, és jelezte:

korrekt együttműködést tervez a Tisza-kormánnyal is, szerinte ez a magyar gazdaság érdeke.

A közgyűlésen jelen lévő Varga Mihály jegybankelnöknek megköszönte, hogy óvatos monetáris politikát folytat, szerinte ez és a Tisza erős felhatalmazása ígéretes összetétel. Arra a kérdésre, meglepte-e a Fidesz választási veresége és a Tisza alkotmányozó többsége, a bankvezér azt válaszolta: – A kétharmad meglepett, a Tisza győzelme benne volt a pakliban.

A lap szerint Csányi Sándort, mint az egyik leggazdagabb magyart a Tisza Párt által tervezett vagyonadóról is kérdezték. AMeglepődve hallgatta a leendő adó alanyait, hogy egyetértenek vele, ekkora alkalmazkodó képességre nem számított. Hozzátette, a tervezett adó logikáját nem érti, de kiemelte, hogy a részleteket még nem ismerjük.

Szólt arról is, hogy az elmúlt három évben nem volta felvásárlások, idén azonban bejelenthet egy jelentős akvizíciót a pénzintézet. Az OTP arra számít, hogy az idei negyedik negyedévben a beruházások már növekedhetnek, a vállalati hitelpiac idén a negyedik negyedévben és 2027-ben már bővülhet. Tegnap beszélt arról Kármán András, hogy öt, vagy akár négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit. „Ez reális forgatókönyv, belépni az ERM2 rendszerbe ezen az időtávon reális” – kommentálta Bencsik László vezérigazgató-helyettes.

Ami a futballt illeti, Csányi Sándor egyeztetésekre számít témában. Nem gondolja, hogy Magyar Péter labdarúgásellenes lenne, szerinte senkinek nem érdeke az, hogy a magyar futball támogatása megszűnjön. Most már az infrastruktúrára költött összegeket lehet csökkenteni, fenntartásra kell költeni, Csányi szerint nem lenne jó, ha az infrastruktúra tönkre menne. Jelezte, Orbán Viktort továbbra is szívesen látják a magyar válogatott mérkőzésein.