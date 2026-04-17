Gulyás Gergely: Hibásak voltak a kutatások, hiba volt bízni bennük

2026-04-17 14:08:00 CEST

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát a leköszönő miniszter korrektnek nevezte. Még nem dőlt el, hogy az új Fidesz-frakciónak tagja lesz-e, erről Orbán Viktorral egyeztet majd.

Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután pénteken a Fidesz-KDNP képviseletében részt vett a Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen az Országházban.

Gulyás Gergelyt arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne, úgy reagált: miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja.

„Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal” – fejtette ki. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta: Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben maradása.

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát Gulyás Gergely korrektnek nevezte, közölve: az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amiket korábbi kormányoldal biztosított az egyharmadnak. Elmondta azt is, hogy a Fidesz és a KDNP két frakciót alkot majd továbbra is.

Türelmet kért azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lenne-e frakcióvezető, és jelezte, minden opciót megfontol. A Telex tudósítójának kérdésére Gulyás válaszolva közölte, még nem dőlt el, hogy az új Fidesz-frakciónak tagja lesz-e. A miniszter azt mondta, még egyeztet erről a miniszterelnökkel. Orbán Viktor kérte Gulyástól, hogy adjon tanácsot, hogy ki legyen benne a frakcióban, ezt meg is fogja tenni.

Arra a kérdésre, hogy hiba volt-e a kormányközeli intézetek közvélemény-kutatásaira támaszkodni, amelyekről utólag kiderült, hogy valótlan adatokat közöltek, a miniszter azt válaszolta, hogy „természetesen, miután hibásak voltak a kutatások, hiba volt bízni bennük”, szerinte le kell vonni a következtetéseket.

2024-ben Gulyás azt mondta Magyar Péter feltűnésével kapcsolatban: „Ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor nagyon hálásak lesznek nekem. Ezt jól jegyezze meg mindenki.” A rejtélyes mondatokról most is kikérték Gulyás véleményét, amire azt reagálta: „Nincs közöm a történtekhez, a személyes részét ennek lezártam.”