Még egy választókerületben fordított a Tisza Párt, úgy néz ki, hogy 139 képviselőt küldhet az új Országgyűlésbe

2026-04-17 20:43:00 CEST

Szijjártó Gábor végül megelőzte a 2025. januári időközi választáson még 64 százalékkal győztes fideszes Csibi Krisztinát.

A Tisza Párt jelöltje, Szijjártó Gábor győzött a Tolna vármegyei 2-es számú egyéni választókerületben a fideszes vetélytárs, Csibi Krisztinát – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból. Itt, a dombóvári körzetben is péntekig számolták meg az összes szavazatot, Szijjártó Gábor 20 086 (46,58 százalék) vokssal végzett az élen, a sokáig vezető Csibi Krisztina 19 433 szavazatnál (45,07 százalék) állt meg.

Szijjártó Gábornak az átjelentkezők, illetve a külképviseleteken szavazók voksaival sikerült fordítania, győzelme pedig azt is jelenti, hogy a Tisza Párt 139 képviselőt küldhet az új Országgyűlésbe, amely az elképzelések szerint május 9-én alakul meg. A Fidesz 54, a Mi Hazánk Mozgalom 6 mandátumot szerzett az összesen 199-ből.

Mint a parlamenti választás előtti körképünkben megírtuk, Tolnának ebben a dombóvári központú választókerületében 1998-tól 2024-es haláláig Potápi Árpád János volt a Fidesz képviselője. 2022-ben a választók 62 százaléka szavazott rá, s a bonyhádi és dombóvári kistérségben az elmúlt másfél évtizedben masszív volt a Fidesz fölénye. Potápi Árpád János halála után 2025 januárjában tartott időközi választáson a voksok 64 százalékát besöpörve nyert a Fidesz jelöltje, az 50 éves néprajzkutató, Csibi Krisztina. Mivel a választók alig harmada járult urnákhoz, s a Tisza Párt nem indított jelöltet, a 2025 januárjában rendezett időközi alapján nehéz volt megjósolni, hogy az ellenzék mennyire képes megnehezíteni a Fidesz győzelmét.

Szijjártó Gábor győzelme néhány óra leforgása alatt már a második eset, hogy a Tisza Pártnak sikerült fordítania az átjelentkezői és a külképviseleti voksokkal. A Tolna vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben a tiszapárti Cseh Tamás győzte le a fideszes Süli Jánost.