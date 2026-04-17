Mégis lehet népszavazást tartani arról, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.

Az NVB hitelesített egy szakszervezeti kezdeményezést, de az még nem jogerős. Ha azzá válik, legalább kétszázezer aláírást kellene összegyűjteni, hogy a parlament köteles legyen kiírni a referendumot. Magyar Péter korábban azt ígérte, a leendő Tisza-kormány enélkül is döntene.

 Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén – írja az MTI. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

– Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától – írta a távirati iroda.

Nem ez az első kísérlet, hogy Szenteste napján ne legyen munkanap. Korábban a Jobbik erre irányuló kérdését a Kúria hagyta jóvá 2025 júliusában az akkor még parlamenti ellenzéki párt el is kezdte gyűjteni az aláírásokat, amikor a törvényben szabott határidő leteltével idén január végén kiderült, százezer szignó sem jött össze. 

Ugyanakkor könnyen lehet, semmiféle népszavazásra nem lesz szükség, ugyanis Magyar Péter leendő miniszterelnök tavaly december 23-án Facebook-oldalán azt írta, hogy „a Tisza-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére”.

Kipukkadt a digitális lufi, csak éppen nem a Tiszáé. Orbán Viktor még hetekkel a vasárnapi választás előtt is ordas nagy kamunak nevezte, hogy rendszerváltó hangulat lenne. A Medián vezetője, Hann Endre volt a legjobb humorista, mégsem a Fidesz nevetett a végén. Csokorba szedtünk pár kormánypárti állítást, amelyekről elmondható, hogy az április 12-ei eredmények fényében nem állták ki az idő próbáját.