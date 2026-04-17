Mégis lehet népszavazást tartani arról, hogy munkaszüneti nap legyen december 24.

Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén – írja az MTI. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”
– Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától – írta a távirati iroda.
Nem ez az első kísérlet, hogy Szenteste napján ne legyen munkanap. Korábban a Jobbik erre irányuló kérdését a Kúria hagyta jóvá 2025 júliusában az akkor még parlamenti ellenzéki párt el is kezdte gyűjteni az aláírásokat, amikor a törvényben szabott határidő leteltével idén január végén kiderült, százezer szignó sem jött össze.
Ugyanakkor könnyen lehet, semmiféle népszavazásra nem lesz szükség, ugyanis Magyar Péter leendő miniszterelnök tavaly december 23-án Facebook-oldalán azt írta, hogy „a Tisza-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére".